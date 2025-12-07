Entidades indígenas repudiam falas de Luciano Huck: 'Indignação'

Um vídeo dos bastidores da visita de Luciano Huck e Anitta ao Xingu mostrou o apresentador pedindo que indígenas não aparecessem com celulares e evitassem "roupas comuns". / Crédito: Reprodução/Instagram @Anitta

A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) divulgou nova nota de repúdio às falas feitas por Luciano Huck durante visita ao Parque Indígena do Xingu, em agosto. O vídeo, gravado nos bastidores das filmagens do da Globo e repercutido nas redes nessa sexta-feira, 5, reacendeu críticas ao comportamento do apresentador durante a passagem pela região.

O momento voltou a circular após ser publicado pelo Subsecretário da SMMA/DC, Rômulo Brito, que compartilhou o momento nas redes sociais e ampliou a repercussão do caso.







Nas imagens, Huck aparece pedindo que ninguém seja filmado com celular e que os indígenas evitem roupas consideradas “comuns”.

A entidade reafirmou que a identidade indígena não depende da ausência de objetos modernos: “Nossa identidade não se mede por objetos, mas por ancestralidade, território, memória e luta”, destacou a articulação. A Apib também ressaltou que o acesso à tecnologia é um direito constitucional e tem sido ferramenta fundamental para monitoramento ambiental, defesa dos territórios, educação, trabalho e comunicação entre comunidades e o Estado. Para a entidade, celulares ajudam a denunciar violações historicamente invisibilizadas. Outras organizações também condenam a fala A Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira) já havia se posicionado anteriormente sobre o episódio. Em nota, afirmou que a fala de Huck se apoia em uma visão equivocada, que tenta reduzir a cultura indígena a uma suposta “pureza”.

Segundo a coordenação, culturas indígenas são "vivas, dinâmicas e múltiplas" e não precisam ser "limpas" para parecer autênticas.

O que diz Luciano Huck sobre o episódio Luciano Huck se pronunciou após a repercussão do vídeo. Ele afirmou que o pedido registrado nas imagens não teve intenção de limitar expressões culturais ou hábitos de consumo, mas foi apenas uma orientação de direção de arte para as gravações.