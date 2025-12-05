Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasileiros consomem mais cultura pelo celular do que fora de casa, aponta pesquisa

Brasileiros consomem mais cultura pelo celular do que fora de casa

Ministério da Cultura, por meio de pesquisa da Nexus, divulgou pesquisa inédita sobre consumo cultural dos brasileiros; confira
Atualizado às Autor Raquel Aquino
Visando desenvolver novas ações, o Governo Federal divulgou nesta quinta-feira, 5, uma pesquisa inédita, realizada pela Nexus, que aponta quais são os perfis de consumo de cultura entre os brasileiros. O resultado aponta, pela primeira vez, que plataformas digitais estão à frente da TV e de atividades presenciais.

A pesquisa aponta que 62% citaram o celular como recurso de acesso à cultura, sendo, com amplo destaque, o mais utilizado. A televisão aparece em segundo lugar, com 53% de menções. Rádio, computador e atividades presenciais aparecem consecutivamente, com 9%, 8% e 5%.

Metodologia da Pesquisa

A pesquisa quantitativa, realizada pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, realizou 2.016 entrevistas domiciliares com cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 Unidades da Federação (UFs). A margem de erro no total da amostra é de 2 pp, com intervalo de confiança de 95%. A amostra é controlada a partir de quotas de: (a) sexo, (b) idade, (c) PEA, (d) região e (e) condição do município.

A base qualitativa da pesquisa foi feita pela Universidade de Brasília, com 4 grupos focais com homens e mulheres; moradores de capitais e cidades do interior dos estados brasileiros; de 18 a 50 anos de renda CD. A amostra reuniu ainda pessoas que avaliam o Governo Federal como ruim, regular ou bom — excluindo ótimo e péssimo.

 

