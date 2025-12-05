Brasileiros consomem mais cultura pelo celular do que fora de casa, aponta pesquisa

Ministério da Cultura, por meio de pesquisa da Nexus, divulgou pesquisa inédita sobre consumo cultural dos brasileiros; confira

Visando desenvolver novas ações, o Governo Federal divulgou nesta quinta-feira, 5, uma pesquisa inédita, realizada pela Nexus, que aponta quais são os perfis de consumo de cultura entre os brasileiros. O resultado aponta, pela primeira vez, que plataformas digitais estão à frente da TV e de atividades presenciais.

A pesquisa aponta que 62% citaram o celular como recurso de acesso à cultura, sendo, com amplo destaque, o mais utilizado. A televisão aparece em segundo lugar, com 53% de menções. Rádio, computador e atividades presenciais aparecem consecutivamente, com 9%, 8% e 5%.

Celular é forma de consumo de cultura mais popular do Brasil Crédito: MinC/Divulgação

Metodologia da Pesquisa

A pesquisa quantitativa, realizada pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, realizou 2.016 entrevistas domiciliares com cidadãos com idade a partir de 16 anos, nas 27 Unidades da Federação (UFs). A margem de erro no total da amostra é de 2 pp, com intervalo de confiança de 95%. A amostra é controlada a partir de quotas de: (a) sexo, (b) idade, (c) PEA, (d) região e (e) condição do município.

A base qualitativa da pesquisa foi feita pela Universidade de Brasília, com 4 grupos focais com homens e mulheres; moradores de capitais e cidades do interior dos estados brasileiros; de 18 a 50 anos de renda CD. A amostra reuniu ainda pessoas que avaliam o Governo Federal como ruim, regular ou bom — excluindo ótimo e péssimo.