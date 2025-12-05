Netflix confirma filme de Peaky Blinders; veja data de estreia

Netflix confirma filme de Peaky Blinders; veja data de estreiaPlataforma divulgou hoje a data e o pôster de "O Homem Imortal", longa que continua a saga dos Shelby com Cillian Murphy de volta ao papel
A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 5, a data de estreia de “Peaky Blinders: O Homem Imortal", filme que dá continuidade à aclamada saga dos Shelby.
A produção chega ao streaming em 20 de março de 2026 e marca o aguardado retorno de Cillian Murphy como Thomas Shelby.
Leia Também | Em negócio bilionário, Netflix anuncia compra da Warner Bros., incluindo estúdios e HBO
A plataforma também revelou o pôster oficial, confirmando que "O Homem Imortal" será lançado diretamente na Netflix no Brasil, enquanto, nos EUA, o material promocional indica exibição nos cinemas.
Veja trama de 'Peaky Blinders: O Homem Imortal'
Ambientado na cidade de Birmingham, no Reino Unido, em 1940, o filme acompanha Tommy Shelby saindo do exílio voluntário em plena Segunda Guerra Mundial.
Dessa vez, ele enfrenta um acerto de contas decisivo, descrito como o conflito mais violento de sua trajetória.
Com o futuro da família e do país em jogo, o líder dos Peaky Blinders encara seus maiores demônios ao ser obrigado a revisar o próprio legado, ou destruí-lo de vez.
Além de Murphy, o longa reúne nomes de peso como Barry Keoghan ("Saltburn"), Rebecca Ferguson ("Duna", "Missão: Impossível"), Tim Roth ("Cães de Aluguel") e Stephen Graham ("O Chef").
Também retornam Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck e Jay Lycurgo.
Peaky Blinders
Fenômeno cultural desde 2013, Peaky Blinders foi criada por Steven Knight e exibida até 2022, totalizando seis temporadas.
A narrativa acompanha a ascensão da família criminosa Shelby (liderada por Tommy) desde o pós-Primeira Guerra Mundial até a transformação em um império de influência política e econômica.
Ao longo dos anos, a produção conquistou prêmios como o BAFTA e consolidou um enorme público global.
Disponível integralmente na Netflix, a série segue acompanhando os irmãos Tommy e Arthur Shelby, que retornam a Birmingham após servirem ao exército britânico.
De gangue local, os Peaky Blinders ampliam sua atuação enquanto Tommy tenta equilibrar ambição, poder e as sombras deixadas pela guerra.