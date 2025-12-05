Netflix confirma filme de Peaky Blinders; veja data de estreia

Cillian Murphy retorna em "Peaky Blinders: O Homem Imortal" / Crédito: Reprodução

A Netflix divulgou nesta sexta-feira, 5, a data de estreia de “Peaky Blinders: O Homem Imortal", filme que dá continuidade à aclamada saga dos Shelby. A produção chega ao streaming em 20 de março de 2026 e marca o aguardado retorno de Cillian Murphy como Thomas Shelby.

Leia Também | Em negócio bilionário, Netflix anuncia compra da Warner Bros., incluindo estúdios e HBO A plataforma também revelou o pôster oficial, confirmando que "O Homem Imortal" será lançado diretamente na Netflix no Brasil, enquanto, nos EUA, o material promocional indica exibição nos cinemas. Veja trama de 'Peaky Blinders: O Homem Imortal' Ambientado na cidade de Birmingham, no Reino Unido, em 1940, o filme acompanha Tommy Shelby saindo do exílio voluntário em plena Segunda Guerra Mundial.

Dessa vez, ele enfrenta um acerto de contas decisivo, descrito como o conflito mais violento de sua trajetória.



Com o futuro da família e do país em jogo, o líder dos Peaky Blinders encara seus maiores demônios ao ser obrigado a revisar o próprio legado, ou destruí-lo de vez.

Além de Murphy, o longa reúne nomes de peso como Barry Keoghan ("Saltburn"), Rebecca Ferguson ("Duna", "Missão: Impossível"), Tim Roth ("Cães de Aluguel") e Stephen Graham ("O Chef"). Também retornam Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck e Jay Lycurgo.

