Prime Video,Netflix e Disney+ : as estreias da semana (01/12 a 07/12)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (01/12 a 07/12)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia do filme “Um. Natal. Surreal” e da série “Ilhados com a Sogra ”, confira as opções que foram lançadas esta semana!
Prime Video
Claire Clauster é quem mantém a família unida nas festas de fim de ano. Mas, neste ano, depois de organizar um passeio especial, a família comete um erro e acaba esquecendo Claire sozinha em casa. Cansada e sentindo-se pouco valorizada, ela decide embarcar numa aventura inesperada. Enquanto a família se desdobra para encontrá-la, Claire descobre a magia surpreendente de um Natal fora do roteiro.
Netflix
Em busca de um prêmio que pode mudar suas vidas, vários casais embarcam em uma jornada para um lugar paradisíaco e enfrentam desafios com a ajuda da sogra.
Clique aqui para ver o trailer
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (01/12 a 07/12)
Netflix
- O Troll da Montanha 2
- Quartos Vazios
- Quer Brincar de Gracie Darling? – Temporada 1
- O Próximo Convidado, com David Letterman e Adam Sandler
- Casamento às Cegas: Itália
- Snoopy & Charlie Brown: Peanuts – O Filme
- Garfield
- Garfield 2
- Uma Noite no Museu
- Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba
- Os Pinguins do Papai
- Ron Bugado
- Diário de um Banana
- Diário de um Banana 2: Rodrick é o Cara
- Diário de um Banana 3: Dias de Cão
- Diário de um Banana 4: Caindo na Estrada
- Marley e Eu 2: Filhote Encrenqueiro
- Dr. Dolittle 3
- Um Herói de Brinquedo 2
- O Rei do Show
- Togo
- O Chamado da Floresta
- Zona de Risco
- Flicka
- Talamasca: The Secret Order
- Sean Combs: O Acerto de Contas
- Elvis
- Lisa Frankenstein
- O Segredo do Papai Noel
- Com Amor, Meghan: Especial de Natal
- Ilhados com a Sogra – Temporada 3
- Os Abandonados – Temporada 1
- Fé nos Negócios – Temporada 2
- Dissociação – Temporada 1
- Jay Kelly
- Quem Vai Salvar o Natal? 2
- Stephen
- Love and Wine
- The New Yorker: 100 Anos de História
- Dominando Manhattan – Temporada 2
- O Preço da Confissão – Temporada 1
- It: Capítulo Dois
- Alvo da Máfia
Prime Video
- O Esquema Fenício
- Um. Natal. Surreal
- A Vida de Chuck
- Natal no País das Maravilhas
- O Bom Bandido
- Uma Batalha Após a Outra
- Talvez Amanhã
HBO Max
- Uma Faísca de Natal
- Um Amor de Natal
- Smiling Friends — Temporada 3
- Presente Contínuo
- Dr. Seuss’ The Grinch
- Manchester à Beira-Mar
- Vida
- Uma Escolha pela Vida
- Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
- Vgly — Temporada 2
- Ladrões
- Tese Sobre Uma Domesticação
- Merteuil: Jogos de Sedução — Temporada 1
- The Family Mcmullen
- A Johnny Bravo Christmas
- SAS: Rogue Heroes
- I Love LA — Temporada 1
- IT: Bem-Vindos A Derry — Temporada 1
Disney+
- The Voice Brasil
- Tudo É Justo — Temporada 1
- O Professor — Temporada 2
- Are You Sure?! — Temporada 2
- Miraculous: As aventuras de Ladybug — Temporada 6
- Twisted Wonderland — Temporada 1
- The Kardashians — Temporada 7
- Diário De Um Banana: A Gota D’água