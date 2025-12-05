Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prime Video,Netflix e Disney+ : as estreias da semana (01/12 a 07/12)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (01/12 a 07/12)
Autor Carolina Passos
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia do filme “Um. Natal. Surreal” e da série “Ilhados com a Sogra ”, confira as opções que foram lançadas esta semana!

Prime Video

Claire Clauster é quem mantém a família unida nas festas de fim de ano. Mas, neste ano, depois de organizar um passeio especial, a família comete um erro e acaba esquecendo Claire sozinha em casa. Cansada e sentindo-se pouco valorizada, ela decide embarcar numa aventura inesperada. Enquanto a família se desdobra para encontrá-la, Claire descobre a magia surpreendente de um Natal fora do roteiro.

Netflix

Em busca de um prêmio que pode mudar suas vidas, vários casais embarcam em uma jornada para um lugar paradisíaco e enfrentam desafios com a ajuda da sogra.


Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos no streaming da semana (01/12 a 07/12)

Netflix

  • O Troll da Montanha 2
  • Quartos Vazios
  • Quer Brincar de Gracie Darling? – Temporada 1
  • O Próximo Convidado, com David Letterman e Adam Sandler
  • Casamento às Cegas: Itália
  • Snoopy & Charlie Brown: Peanuts – O Filme
  • Garfield
  • Garfield 2
  • Uma Noite no Museu
  • Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba
  • Os Pinguins do Papai
  • Ron Bugado
  • Diário de um Banana
  • Diário de um Banana 2: Rodrick é o Cara
  • Diário de um Banana 3: Dias de Cão
  • Diário de um Banana 4: Caindo na Estrada
  • Marley e Eu 2: Filhote Encrenqueiro
  • Dr. Dolittle 3
  • Um Herói de Brinquedo 2
  • O Rei do Show
  • Togo
  • O Chamado da Floresta
  • Zona de Risco
  • Flicka
  • Talamasca: The Secret Order
  • Sean Combs: O Acerto de Contas
  • Elvis
  • Lisa Frankenstein
  • O Segredo do Papai Noel
  • Com Amor, Meghan: Especial de Natal
  • Ilhados com a Sogra – Temporada 3
  • Os Abandonados – Temporada 1
  • Fé nos Negócios – Temporada 2
  • Dissociação – Temporada 1
  • Jay Kelly
  • Quem Vai Salvar o Natal? 2
  • Stephen
  • Love and Wine
  • The New Yorker: 100 Anos de História
  • Dominando Manhattan – Temporada 2
  • O Preço da Confissão – Temporada 1
  • It: Capítulo Dois
  • Alvo da Máfia

Prime Video

  • O Esquema Fenício
  • Um. Natal. Surreal
  • A Vida de Chuck
  • Natal no País das Maravilhas
  • O Bom Bandido
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Talvez Amanhã

HBO Max

  • Uma Faísca de Natal
  • Um Amor de Natal
  • Smiling Friends — Temporada 3
  • Presente Contínuo
  • Dr. Seuss’ The Grinch
  • Manchester à Beira-Mar
  • Vida
  • Uma Escolha pela Vida
  • Ângela Diniz: Assassinada e Condenada
  • Vgly — Temporada 2
  • Ladrões
  • Tese Sobre Uma Domesticação
  • Merteuil: Jogos de Sedução — Temporada 1
  • The Family Mcmullen
  • A Johnny Bravo Christmas
  • SAS: Rogue Heroes
  • I Love LA — Temporada 1
  • IT: Bem-Vindos A Derry — Temporada 1

Disney+

  • The Voice Brasil
  • Tudo É Justo — Temporada 1
  • O Professor — Temporada 2
  • Are You Sure?! — Temporada 2
  • Miraculous: As aventuras de Ladybug — Temporada 6
  • Twisted Wonderland — Temporada 1
  • The Kardashians — Temporada 7
  • Diário De Um Banana: A Gota D’água

