Curso Princípios Básicos de Teatro realiza apresentações no TJA

Curso Princípios Básicos de Teatro realiza apresentações no TJAAs três turmas do Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT) apresentam espetáculos de conclusão de 2025 neste fim de semana
Após os processos criativos e ensaios, os atuantes das três turmas do Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT) apresentam espetáculos de conclusão do processo formativo de 2025.
O palco principal do Theatro José de Alencar sedia até domingo, 7, as sessões gratuitas das produções, fruto dos trabalhos do Teatro Escola.
A programação tem início nesta sexta-feira, 5, com o espetáculo "Terra Bárbara", da turma da tarde, dirigido pela professora Murillo Ramos.
Com sessões às 18h30min e às 20 horas, a peça propõe, em cenas curtas, levar o público a refletir sobre a sociedade e os processos de civilização.
Já no sábado, 6, às 18h30min e às 20 horas a turma da manhã exibirá o espetáculo “O Caroço”, dirigido por Juliana Veras.
A produção debate as marcas invisíveis deixadas pela invalidação e pela violência silenciosa dentro de casa.
Para finalizar as mostras, no domingo, 7, sobe ao palco a turma da noite com espetáculo “Hecatombe” que conta com direção de Neidinha Castelo Branco.
Também com sessões às 18h30min e às 20 horas a dramaturgia debate a relação entre miséria e poder sob um cenário apocalíptico de uma sociedade atada por promessas que nunca se cumprem.
Os ingressos são gratuitos, com retirada no site Sympla e pela Bilheteria uma hora antes do início de cada montagem.
Espetáculos de conclusão de 2025 do CPBT
Terra Bárbara
- Quando: sexta-feira, 5, às 18h30min e às 20 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)
- Gratuito; retirada no Sympla
O Caroço
- Quando: sábado, 6, às 18h30min e às 20 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)
- Gratuito; retirada no Sympla
Hecatombe
- Quando: domingo, 7, às 18h30min e às 20 horas
- Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525, Centro)
- Gratuito; retirada no Sympla