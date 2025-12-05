Morre Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de 'Mortal Kombat'

Mais conhecido por interpretar o antagonista de "Mortal Kombat", Cary-Hiroyuki Tagawa morre aos 75 anos / Crédito: Reprodução/ Instagram @caryhiroyukitagawaofficial

O ator japonês Cary-Hiroyuki Tagawa morreu na quinta-feira, 4, aos 75 anos em decorrência de um AVC. A informação foi comunicada pela equipe do ator em seu perfil oficial no Instagram.



"Ele faleceu em paz cercado por sua família", diz o texto. O comunicado também afirma que Tagawa já havia sofrido um derrame anteriormente. Nascido em Tóquio, o ator cresceu nos Estados Unidos e faleceu em Santa Barbara, na Califórnia.

