Morre Cary-Hiroyuki Tagawa, ator de 'Mortal Kombat'

O ator japonês Cary-Hiroyuki Tagawa morreu na quinta-feira, 4, aos 75 anos em decorrência de um AVC. A informação foi comunicada pela equipe do ator em seu perfil oficial no Instagram.
"Ele faleceu em paz cercado por sua família", diz o texto. O comunicado também afirma que Tagawa já havia sofrido um derrame anteriormente.
Nascido em Tóquio, o ator cresceu nos Estados Unidos e faleceu em Santa Barbara, na Califórnia.
Conhecido por interpretar Shang Tsung em "Mortal Kombat" (1995), Cary-Hiroyuki Tagawa também atuou em filmes como "Pearl Harbor" (2001), "Planeta dos macacos" (2001) e "Sempre ao seu lado" (2009).
Sua carreira de ator teve início aos 36 anos e estreou nas telas com o filme "O Último Imperador" (1987). Ele também está em séries como "O Homem do Castelo Alto", "Nash Bridges", "Hawaii", "Revenge" e "Star Trek: The Next Generation".
Cary-Hiroyuki Tagawa deixa três filhos e dois netos.