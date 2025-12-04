Aos 46 anos, André Marques não precisa trabalhar: "Aposentado"Apresentador afirma que volta à televisão foi motivada por gostar e não por precisar de dinheiro
André Marques, aos 46 anos, afirmou que consegue sobreviver com o montante acumulado durante os anos trabalhando nas telinhas e com o dinheiro dos vídeos que grava para o youtube.
"Sim, eu não preciso mais trabalhar, mas eu gosto. Tanto é que eu saí da TV há uns dois anos, mas continuei fazendo meus vídeos em casa, no meu canal, cozinhando”, explicou o ex-global.
“Eu ganho dinheiro com isso, tenho patrocinadores, graças a Deus. Mas essa volta pra TV não é por dinheiro, não. Eu fiquei quase 30 anos na Globo como pessoa física e trabalhava por fora também. Sempre fui um cara organizado", detalha André.
Ainda assim, André retornou para a televisão no novo programa de Angélica, em exibição desde outubro. A apresentadora o convidou para preparar pratos ao longo da atração, presente na programação de todas às quintas-feiras no canal GNT.
“Só topei por ser um convite de Angélica”, diz André Marques
O artista afirmou na entrevista que só aceitou voltar para a televisão porque o convite foi feito por uma pessoa próxima a ele.
"Adoro falar essa frase: 'Sou aposentado'. Mas topei estar nesse programa porque foi um convite da Angélica, que é minha amiga, e porque prometi para mim mesmo que só voltaria pra TV se fosse pra fazer alguma coisa que eu achasse maneira”, justifica André.
“Algo de comida, bicho, viagem... Aí surgiu o convite e eu topei. Eu estava de férias, em paz, aposentado da TV, livre, mas não tinha como dizer 'não'", exemplificou.
André Marques está como atração fixa no “Angélica Ao Vivo”, que também traz Aline Wirley, responsável pela parte musical.