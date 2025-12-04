Aos 46 anos, André Marques não precisa trabalhar: "Aposentado"

André Marques afirma que não precisa mais trabalhar / Crédito: Globo/João Miguel Júnior/Divulgação

André Marques, aos 46 anos, afirmou que consegue sobreviver com o montante acumulado durante os anos trabalhando nas telinhas e com o dinheiro dos vídeos que grava para o youtube. "Sim, eu não preciso mais trabalhar, mas eu gosto. Tanto é que eu saí da TV há uns dois anos, mas continuei fazendo meus vídeos em casa, no meu canal, cozinhando”, explicou o ex-global.

Leia mais | Larissa Manoela revisita personagens para celebrar 20 de carreira “Eu ganho dinheiro com isso, tenho patrocinadores, graças a Deus. Mas essa volta pra TV não é por dinheiro, não. Eu fiquei quase 30 anos na Globo como pessoa física e trabalhava por fora também. Sempre fui um cara organizado", detalha André. Ainda assim, André retornou para a televisão no novo programa de Angélica, em exibição desde outubro. A apresentadora o convidou para preparar pratos ao longo da atração, presente na programação de todas às quintas-feiras no canal GNT. “Só topei por ser um convite de Angélica”, diz André Marques O artista afirmou na entrevista que só aceitou voltar para a televisão porque o convite foi feito por uma pessoa próxima a ele.