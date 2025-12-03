Chay Suede e Letícia Colin serão casal na próxima novela da Globo

"Quem Ama Cuida", de Walcyr Carrasco, assume o horário nobre da emissora após final de "Três Graças", na TV Globo

A novela tem Walcyr Carrasco como autor e Amora Mautner, que assume a direção, dupla responsável por grandes sucessos da TV, como “Dona do Pedaço” e “Verdades Secretas 2”.

A TV Globo já está em preparação para a novela que sucede “Três Graças” , produção atual que ocupa o horário 'das 9' da emissora. Em maio de 2016, estreia “Quem Ama Cuida” , que já tem nomes de peso confirmados. Entre os destaques do elenco, estão Chay Suede e Letícia Colin, que fazem o casal protagonista.

‘Quem Ama Cuida’: qual a história da próxima novela das nove?

Em maio do próximo ano, a faixa nobre da Globo exibe a história de um milionário (Antonio Fagundes), assassinado no dia do anúncio de noivado com Adriana (Letícia Colin), sua cuidadora por quem se apaixonou.

A jovem é acusada pela morte do noivo e terá o apoio apenas de Pedro (Chay Suede), filho do advogado do seu caso. Ela passa seis anos presa e, quando retoma a liberdade, busca vingança de quem a prejudicou.

A vilã de novela será a atriz Isabel Teixeira. O elenco conta também com Agatha Moreira, Tony Ramos, Mariana Ximenes e Bianca Bin. As informações são do colunista do F5, Gabriel Vaquer.