Rock In Rio anuncia shows de Gilberto Gil e Elton John em 2026

Elton John e Gilberto Gil foram confirmados no Rock in Rio 2026 / Crédito: Oli SCARFF / AFP e Samuel Setubal/O POVO

O Rock in Rio anunciou nesta terça-feira, 25, os shows de duas lendas da música: Gilberto Gil e Elton John. Os cantores se apresentam no festival em 7 de setembro de 2026 no Palco Mundo. O evento será realizado no Rio de Janeiro (RJ) de 4 a 7 de setembro e de 11 a 13 de setembro de 2026. Estas são as primeiras atrações anunciadas oficialmente pelo Rock in Rio.

Um dos maiores nomes da música brasileira, Gilberto Gil segue seu calendário de apresentações em meio à última turnê da carreira, "Tempo Rei". Elton John, por sua vez, retorna aos palcos após o anúncio de aposentadoria em 2023. Segundo o Rock in Rio, será o único show do britânico no Brasil no próximo ano. Rock in Rio 2026: vendas de ingressos começam em dezembro A pré-venda exclusiva para integrantes do Rock in Rio Club é realizada de 4 de dezembro, a partir das 19 horas, até 8 de dezembro. Associados do Rock in Rio Club garantem acesso antecipado ao Rock in Rio Card. | Leia também | Guns N' Roses retorna a Fortaleza para show em 2026