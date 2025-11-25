Rock In Rio anuncia shows de Gilberto Gil e Elton John em 2026

Rock In Rio anuncia shows de Gilberto Gil e Elton John em 2026Festival Rock In Rio anunciou nesta terça-feira, 25, as presenças de Gilberto Gil e Elton John no line-up de 2026
O Rock in Rio anunciou nesta terça-feira, 25, os shows de duas lendas da música: Gilberto Gil e Elton John. Os cantores se apresentam no festival em 7 de setembro de 2026 no Palco Mundo.
O evento será realizado no Rio de Janeiro (RJ) de 4 a 7 de setembro e de 11 a 13 de setembro de 2026. Estas são as primeiras atrações anunciadas oficialmente pelo Rock in Rio.
Um dos maiores nomes da música brasileira, Gilberto Gil segue seu calendário de apresentações em meio à última turnê da carreira, "Tempo Rei".
Elton John, por sua vez, retorna aos palcos após o anúncio de aposentadoria em 2023. Segundo o Rock in Rio, será o único show do britânico no Brasil no próximo ano.
Rock in Rio 2026: vendas de ingressos começam em dezembro
A pré-venda exclusiva para integrantes do Rock in Rio Club é realizada de 4 de dezembro, a partir das 19 horas, até 8 de dezembro. Associados do Rock in Rio Club garantem acesso antecipado ao Rock in Rio Card.
Nesta modalidade, o cliente tem acesso a um único dia do festival. A escolha da data ocorre posteriormente. A venda geral do Rock in Rio Card abre em 9 de dezembro, às 19 horas. A compra das entradas é feita na plataforma TicketMaster.
Os ingressos são vendidos à R$ 795 (inteira) e R$ 397,50 (meia). Clientes Itaú tem direito a 15% de desconto. A entrada sai por R$ 675,75. Cada CPF pode comprar até quatro Rock in Rio Cards, sendo no máximo uma meia-entrada.
Rock in Rio 2026
- Quando: em 2026, nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro e 11, 12 e 13 de setembro
- Onde: Cidade do Rock, no Rio de Janeiro
- Vendas: pré-venda a partir de 4 de dezembro, às 19 horas, na plataforma TicketMaster