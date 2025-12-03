Louvor a Oyá: ação distribui acarajé gratuitamente no Poço da Draga

Ação gratuita de distribuição de Acarajé acontece no Poço da Draga nesta quinta-feira, 4 / Crédito: instagram@acarajeoyamura/reprodução

A baiana de tabuleiro de acarajé e Egbome Oyá Mura realiza a ação “distribuição de Acarajé em Louvor a Oyá” no Poço da Draga nesta quinta-feira, 4. A entrega é um evento anual que acontece desde 2016 e conta com a parceria da sua comunidade de terreiro, o Ilê Asé Omo Tifé.

O trabalho busca manter as práticas e saberes ancestrais de mulheres das religiões de matriz africana. Para além do cenário cultural e alimentar brasileiro, o acarajé também carrega a simbologia de resistência cultural. Afinal, é comum no terreiro que mulheres aprendam a cozinhar com a inspiração de Oyá - orixá dos ventos, tempestades e transformações.