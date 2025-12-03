Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Louvor a Oyá: ação distribui acarajé gratuitamente no Poço da Draga

A baiana de tabuleiro de acarajé e Egbome Oyá Mura realiza distribuição do prato em Louvor a Oyá no Poço da Draga
Autor Bianca Raynara
Bianca Raynara Autor
A baiana de tabuleiro de acarajé e Egbome Oyá Mura realiza a ação “distribuição de Acarajé em Louvor a Oyá” no Poço da Draga nesta quinta-feira, 4.

A entrega é um evento anual que acontece desde 2016 e conta com a parceria da sua comunidade de terreiro, o Ilê Asé Omo Tifé.

O trabalho busca manter as práticas e saberes ancestrais de mulheres das religiões de matriz africana.

Para além do cenário cultural e alimentar brasileiro, o acarajé também carrega a simbologia de resistência cultural.

Afinal, é comum no terreiro que mulheres aprendam a cozinhar com a inspiração de Oyá - orixá dos ventos, tempestades e transformações.

É a partir dos pratos que elas exploram a culinária afro-brasileira, sendo o acarajé uma das principais receitas escolhidas.

As mulheres de tabuleiro de acarajé desenvolvem a atividade como maneira de estabelecer independência financeira e equilibrar a saúde econômica de suas comunidades originárias.

Distribuição de acarajé em louvor a Oyá

  • Quando: quinta-feira, 4, às 19 horas
  • Onde: Poço da Draga
  • Gratuito

