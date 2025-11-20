Consciência Negra: honrar a ancestralidade é autoafirmação e resistência

Em religiões de matriz africana o povo negro encontra formas de honrar sua ancestralidade / Crédito: FCO FONTENELE

Entre os povos Akan, grupo étnico da África Ocidental, surgiu a filosofia Sankofa, simbolizada por um pássaro que segue adiante olhando para trás. A imagem vem do provérbio “não é tabu voltar atrás e buscar o que esqueceu”, usado para ensinar que ninguém caminha para o futuro sem reconhecer o próprio passado e que a memória é o que sustenta a continuidade de um povo.

É a partir disso que se compreende o conceito de ancestralidade. No senso comum, costuma-se associá-lo apenas à ideia de linhagem biológica, uma árvore genealógica que conecta filhos, pais, avós e bisavós. Mas, para a população negra e para as comunidades tradicionais, a ancestralidade é uma dimensão simbólica e uma memória viva. LEIA TAMBÉM | CE: 208 famílias quilombolas recebem titulação de terras em Jardim

O que seus ancestrais viveram — seus saberes, rituais, modo de viver, formas de resistência e a própria oralidade — continua atravessando o tempo e se transmitindo de geração em geração. É a partir dessa relação com o passado que se define o rumo do futuro. Por isso, a ancestralidade para o povo negro é também um ato de identidade, de pertencimento e de resistência. É o que explica Wanessa Brandão, doutoranda em Sociologia e coordenadora do Núcleo de Pesquisa Afirmativa e Territorial do Instituto Mirante de Cultura e Arte.

“A ancestralidade todas as pessoas têm, só que, para a pessoa negra viver a ancestralidade, ela precisa minimamente ter consciência negra. Acho que é por isso que o Dia da Consciência Negra é importante: para a gente fazer essa reflexão”, afirma Wanessa, que também é membro do Conselho de Leitores do O POVO. O Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira, 20 de novembro, surgiu da necessidade de valorizar a luta e a contribuição da população negra na formação do Brasil. A data é uma homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, que morreu nesse dia em 1695. A data foi oficializada nacionalmente pela Lei nº 12.519, de 2011. No Quilombo do Cumbe, comunidade pesqueira quilombola situada em Aracati, no Litoral Leste, a memória dos que vieram antes está entranhada na água salgada e nas raízes do manguezal. João Luis, líder quilombola mais conhecido como João do Cumbe, destaca que quilombo teria se formado a partir de negros libertos que trabalhavam em engenhos da região.

João do Cumbe é liderança no Quilombo do Cumbé, em Aracati Crédito: João Filho Tavares “Com o processo de abolição da escravidão no Ceará, em 1884, população escravizada que trabalhava nesse sítio ficou, como a gente diz, 'sem eira nem beira'. Essa população constituiu suas habitações nas áreas de manguezal, que, na época, não tinham importância econômica”, conta.

Ele destaca essa relação como parte central da identidade local. “A maior parte das nossas práticas culturais e da nossa ancestralidade remete à relação que a comunidade estabelece com manguezal”, explica. Essa conexão é celebrada todos os anos na Festa do Mangue do Cumbe, realizada em outubro. Durante três dias, moradores, pesquisadores, estudantes e militantes, se reúnem para celebrar o mangue, suas comidas, seus ritmos e sua espiritualidade.