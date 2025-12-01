Netflix apresenta oferta para comprar Warner Bros Discovery (imprensa)

A Netflix apresentou uma oferta para comprar o grupo de TV e cinema Warner Bros. Discovery, um negócio que poderia transformar o cenário midiático nos Estados Unidos, informou a agência de notícias Bloomberg. Segundo a agência, a gigante do streaming se uniu à Paramount Skydance e à Comcast em uma segunda rodada de negociações no feriado de Ação de Graças.

A Warner Bros. Discovery, empresa controladora da HBO e CNN, foi colocada oficialmente à venda em outubro, após receber diversas ofertas de compra não solicitadas. Um dos primeiros interessados foi a Paramount, adquirida recentemente pela família do fundador da Oracle, Larry Ellison, um dos homens mais ricos do mundo. O produtor de cinema e diretor-executivo da Paramount, David Ellison, filho de Larry, fez três ofertas consecutivas antes de o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, anunciar o processo de venda oficial. Segundo a imprensa, nenhuma oferta teria atingido até o momento os US$ 30 (R$ 160) por ação esperados por Zaslav, que avaliaria seu grupo em aproximadamente US$ 74 bilhões (R$ 396 bilhões) . Maior serviço de streaming do mundo, a Netflix trabalha em um empréstimo para conseguir dezenas de bilhões de dólares e financiar a possível aquisição, segundo fontes citadas pela Bloomberg.