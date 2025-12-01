Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Netflix apresenta oferta para comprar Warner Bros Discovery (imprensa)

Autor AFP
AFP Autor
A Netflix apresentou uma oferta para comprar o grupo de TV e cinema Warner Bros. Discovery, um negócio que poderia transformar o cenário midiático nos Estados Unidos, informou a agência de notícias Bloomberg.

Segundo a agência, a gigante do streaming se uniu à Paramount Skydance e à Comcast em uma segunda rodada de negociações no feriado de Ação de Graças.

A Warner Bros. Discovery, empresa controladora da HBO e CNN, foi colocada oficialmente à venda em outubro, após receber diversas ofertas de compra não solicitadas. Um dos primeiros interessados foi a Paramount, adquirida recentemente pela família do fundador da Oracle, Larry Ellison, um dos homens mais ricos do mundo.

O produtor de cinema e diretor-executivo da Paramount, David Ellison, filho de Larry, fez três ofertas consecutivas antes de o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, anunciar o processo de venda oficial.

Segundo a imprensa, nenhuma oferta teria atingido até o momento os US$ 30 (R$ 160) por ação esperados por Zaslav, que avaliaria seu grupo em aproximadamente US$ 74 bilhões (R$ 396 bilhões) . 

Maior serviço de streaming do mundo, a Netflix trabalha em um empréstimo para conseguir dezenas de bilhões de dólares e financiar a possível aquisição, segundo fontes citadas pela Bloomberg.

O acordo aumentaria consideravelmente a capacidade de produção de conteúdo da Netflix e garantiria ativos premium, como a HBO e os estúdios Warner Bros. A empresa também enfrentaria um escrutínio rigoroso das autoridades antimonopólio nos Estados Unidos e, potencialmente, em outros mercados.

Em Hollywood, há uma preferência de que a Warner não acabe nas mãos da Netflix. Figuras de destaque da indústria temem que a empresa de streaming possa limitar as estreias de suas produções cinematográficas. O diretor de "Titanic", James Cameron, afirmou no podcast "The Town" que uma aquisição pela Netflix seria "um desastre".

Warner Bros. Discovery e Netflix não responderam aos pedidos de comentários feitos pela AFP.

