Stranger Things: relembre últimas temporadas da série

Stranger Things: relembre últimas temporadas da sérieA série 'Stranger Things' chega ao fim em dezembro deste ano; relembre as quatro temporadas disponíveis
A série "Stranger Things" estreou na Netflix em 2016 e soma mais de 100 milhões de visualizações na plataforma, sendo uma das produções mais assistidas do streaming. Com quatro temporadas disponíveis, a série chega ao fim em dezembro deste ano.
Dividida em três partes, a quinta e última temporada de "Stranger Things" estreia no dia 26 de novembro. A segunda parte da temporada chega à Netflix no dia 25 de dezembro. O episódio final, por sua vez, tem previsão de lançamento para o dia 31 de dezembro.
O drama adolescente mistura terror, suspense e ficção científica na história de um grupo de adolescentes que começa a investigar o desaparecimento de um amigo na cidade onde vivem.
As buscas levam à descoberta do Mundo Invertido, uma dimensão paralela, e a uma menina com poderes sobrenaturais, Eleven (Millie Bobby Brown). Relembre as quatro temporadas de "Stranger Things".
1ª temporada
Na estreia de "Stranger Things", Eleven, uma garota com poderes psicocinéticos, escapa de um laboratório ao mesmo tempo em que Will Byers (Noah Schnapp) desaparece de Hawkins.
Ele é raptado para o Mundo Invertido pelo monstro Demogorgon e a cidade se mobiliza para encontrá-lo e trazê-lo de volta. Eleven se une aos amigos de Will para ajudá-los a trazer o menino de volta à sua dimensão.
2ª temporada
Um ano depois, o grupo de amigos continua trabalhando em equipe para enfrentar o Devorador de Mentes, um dos principais monstros da outra dimensão, que ameaça os cidadãos de Hawkinks. Max (Sadie Sink) passa a integrar o grupo.
Enquanto isso, Will sofre os efeitos de sua passagem pelo Mundo Invertido. Controlado pelo Devorador de Mentes, ele passa a ter visões perturbadoras ao longo da temporada.
Eleven, por sua vez, é adotada por Jim Hopper e vive em sua cabana, escondida do Laboratório Hawkins. Secretamente, ela foge para uma jornada em busca de seus antepassados, descobre a verdade sobre sua mãe e conhece outra jovem com poderes sobrenaturais.
Ao fim da temporada, Eleven consegue fechar o portal do Mundo Invertido com seus poderes, mas o Devorador de Mentes toma conta da dimensão paralela.
3ª temporada
Billy Hargrove, irmão mais velho de Max, é possuído pelo Devorador de Mentes e recruta cidadãos de Hawkins para servir de alimento para o monstro. Parte do grupo de amigos se dedica a desvendar o motivo do comportamento estranho de Billy.
Enquanto isso, a outra parte do grupo, Dustin, Steve e Robin, tentam decifrar uma mensagem russa que eles captaram acidentalmente. Eles descobrem um laboratório russo onde soldados soviéticos estão tentando criar um portal para o Mundo Invertido.
Capturados pelos soldados, eles conseguem escapar e se juntam ao restante do grupo para enfrentar os soldados russos, Billy e o Devorador de Mentes.
Eleven usa seus poderes para libertar Billy do controle do monstro do Mundo Invertido e ele se sacrifica por ela. O grupo consegue impedir a criação do portal para o Mundo Invertido. Com a explosão, Hopper é atingido e dado como morto.
Durante a luta contro o Devorador de Mentes, Eleven vence a batalha, mas perde seus poderes telecinéticos. Em uma cena pós-créditos, um norte-americano não identificado está preso em um campo de concentração na União Soviética.
4ª temporada
Oito meses depois, os jovens buscam se adaptar às suas rotinas após os acontecimentos e perdas das temporadas anteriores.
Vecna, uma criatura humanoide da outra dimensão, surge na trama para abalar a tentativa de construir a normalidade.
Ele deve assassinar quatro crianças e adolescentes de Hawkins para abrir o portal que dá acesso ao Mundo Invertido. Ao executar dois assassinatos, o grupo de amigos de Hawkins passa a investigar o novo vilão. Por apresentar traumas psicológicos pela morte do irmão, Max torna-se o novo alvo de Vecna.
Ex-chefe do Laboratório Nacional de Hawkins, o doutor Owens elabora um plano para recuperar os poderes de Eleven. Para isso, ela é levada para o Projeto Nina, uma instalação subterrânea.
Durante o experimento, a protagonista revive memórias traumáticas e relembra sua relação com 001, o primeiro cobaia, o massacre no laboratório onde foi encontrada e do qual é suspeita e também o momento em que foi enviada ao Mundo Invertido.
A temporada revela que Hopper está vivo e é ele o americano preso no campo de concentração russo. Tentando fugir do local, ele consegue se comunicar com sua namorada Joyce Byers. Ela e Murray, jornalista investigavo, embarcam para o Alasca seguindo as pistas da mensagem e conseguem libertar Hopper.
No embate final, Vecna revela ser o controlador do Mundo Invertido e o grupo descobre que cada assassinato abre uma conexão com a dimensão paralela.
Eleven o enfrenta e consegue reviver Max. Entretanto, o tempo em que ficou sem vida permitiu que o portal para o Mundo Invertido fosse aberto, destruindo a cidade de Hawkins.
