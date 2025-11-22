Stranger Things: relembre últimas temporadas da série

A quarta temporada de "Stranger Things" foi lançada em 2022; últimos episódios chegam ao streaming entre novembro e dezembro de 2025 / Crédito: Divulgação/ Netflix

A série "Stranger Things" estreou na Netflix em 2016 e soma mais de 100 milhões de visualizações na plataforma, sendo uma das produções mais assistidas do streaming. Com quatro temporadas disponíveis, a série chega ao fim em dezembro deste ano. LEIA TAMBÉM | Stranger Things 5: nova temporada da série começa a ser produzida



Dividida em três partes, a quinta e última temporada de "Stranger Things" estreia no dia 26 de novembro. A segunda parte da temporada chega à Netflix no dia 25 de dezembro. O episódio final, por sua vez, tem previsão de lançamento para o dia 31 de dezembro. O drama adolescente mistura terror, suspense e ficção científica na história de um grupo de adolescentes que começa a investigar o desaparecimento de um amigo na cidade onde vivem. As buscas levam à descoberta do Mundo Invertido, uma dimensão paralela, e a uma menina com poderes sobrenaturais, Eleven (Millie Bobby Brown). Relembre as quatro temporadas de "Stranger Things". 1ª temporada Na estreia de "Stranger Things", Eleven, uma garota com poderes psicocinéticos, escapa de um laboratório ao mesmo tempo em que Will Byers (Noah Schnapp) desaparece de Hawkins.

Ele é raptado para o Mundo Invertido pelo monstro Demogorgon e a cidade se mobiliza para encontrá-lo e trazê-lo de volta. Eleven se une aos amigos de Will para ajudá-los a trazer o menino de volta à sua dimensão. 2ª temporada Um ano depois, o grupo de amigos continua trabalhando em equipe para enfrentar o Devorador de Mentes, um dos principais monstros da outra dimensão, que ameaça os cidadãos de Hawkinks. Max (Sadie Sink) passa a integrar o grupo. Enquanto isso, Will sofre os efeitos de sua passagem pelo Mundo Invertido. Controlado pelo Devorador de Mentes, ele passa a ter visões perturbadoras ao longo da temporada.

Eleven, por sua vez, é adotada por Jim Hopper e vive em sua cabana, escondida do Laboratório Hawkins. Secretamente, ela foge para uma jornada em busca de seus antepassados, descobre a verdade sobre sua mãe e conhece outra jovem com poderes sobrenaturais. Ao fim da temporada, Eleven consegue fechar o portal do Mundo Invertido com seus poderes, mas o Devorador de Mentes toma conta da dimensão paralela. 3ª temporada Billy Hargrove, irmão mais velho de Max, é possuído pelo Devorador de Mentes e recruta cidadãos de Hawkins para servir de alimento para o monstro. Parte do grupo de amigos se dedica a desvendar o motivo do comportamento estranho de Billy.

Enquanto isso, a outra parte do grupo, Dustin, Steve e Robin, tentam decifrar uma mensagem russa que eles captaram acidentalmente. Eles descobrem um laboratório russo onde soldados soviéticos estão tentando criar um portal para o Mundo Invertido. Capturados pelos soldados, eles conseguem escapar e se juntam ao restante do grupo para enfrentar os soldados russos, Billy e o Devorador de Mentes. Eleven usa seus poderes para libertar Billy do controle do monstro do Mundo Invertido e ele se sacrifica por ela. O grupo consegue impedir a criação do portal para o Mundo Invertido. Com a explosão, Hopper é atingido e dado como morto.