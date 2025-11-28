O que os críticos acharam da nova temporada de 'Stranger Things'

Netflix Millie Bobby Brown retorna como Eleven (ou Onze, em português) O primeiro volume da última temporada de Stranger Things foi lançado pela Netflix, — e alguns críticos elogiaram o retorno da série de sucesso, enquanto outros afirmam que ela já passou do auge. * Esse texto não contém spoilers para quem ainda não assistiu à quinta temporada.

Os quatro primeiros episódios da quinta temporada (lançados como volume 1) são "altamente divertidos, com risco real e muita emoção", disse Ed Potton, em uma avaliação de quatro estrelas para o jornal britânico The Times. Jack Seale, do jornal britânico The Guardian, também deu quatro estrelas e afirmou que "esta luxuosa temporada final fará você se levantar da poltrona e gritar de alegria". Nem todos, porém, compartilharam desse entusiasmo. Kelly Lawler, do jornal americano USA Today, disse que a série "oscila entre emocionante e irritante", enquanto Sophie Gilbert, da revista americana The Atlantic, descreveu a temporada como "em grande parte sem graça e sombria". Netflix Com a popular série de ficção científica se aproximando do clímax, o fim pode estar próximo também para os corajosos moradores de Hawkins 'Entretenimento de primeira para ver sem preocupação' A Netflix apresentou uma breve instabilidade de streaming quando os quatro novos episódios foram lançados na quarta-feira (26/11) nos Estados Unidos e em outros países, como o Brasil. O serviço de streaming disse à revista americana Variety que o funcionamento foi restabelecido em cinco minutos.

Três novos episódios devem ser lançados no Natal, com o desfecho previsto para o Ano Novo. Com a série se aproximando do clímax, o fim pode estar próximo também para os corajosos moradores de Hawkins, em Indiana (EUA), com a iminência do confronto entre os protagonistas adolescentes (agora adultos) e o vilão Vecna. Netflix Três episódios adicionais devem ser lançados no Natal, com o desfecho previsto para o Ano Novo No Reino Unido, a fã da série Eve Edmunds, de 25 anos, acordou às 4h45 para assistir à nova temporada.

"Queria ter acordado mais cedo, mas dormi demais e perdi o primeiro despertador", disse ela ao programa Newsbeat, da BBC Radio 1. "Não tirei os olhos da tela e estou muito feliz por ter tomado essa decisão." Ela descreveu os episódios como "incríveis". "Valeu totalmente a espera. Prende sua atenção o tempo todo. Eles não economizaram, fizeram tudo com grande cuidado, e fiquei muito impressionada."