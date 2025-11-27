Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Stranger Things 5 estreia com destaques e reações dos fãs

Quinta temporada de Stranger Things estreia com turbulência e reviravoltas

Volume 1 da última temporada chegou ao streaming na noite de quarta, 26. Veja os destaques e as reações dos fãs sobre os novos episódios
Tipo Notícia

A quinta e última temporada de Stranger Things chegou à Netflix nesta quarta-feira, 26, após uma espera de quase três anos. Uma das maiores produções do streaming, a estreia causou turbulência nos servidores do serviço, com relatos de travamento no horário em que os episódios foram disponibilizados, às 22 horas.

Com quatro episódios, o Volume 1 ambienta os protagonistas na sua última aventura no Mundo Invertido, em 1987. Além de novos destaques, a temporada trouxe o retorno de personagens aguardados pelo público e um clímax para os próximos episódios que chegam no Natal, no dia 25 de dezembro.

A seguir, confira os destaques da quinta temporada de Stranger Things e as reações dos fãs, com spoilers:

Stranger Things 5: estreia derruba servidores da Netflix

Com o lançamento do Volume 1 agendado para às 22 horas (horário de Brasília) de quarta-feira, 26 de novembro, Stranger Things 5 chegou causando impacto. O site Downdetector, especializado em monitoramento de interrupções, registrou mais de 14 mil relatos nos EUA durante os primeiros minutos do lançamento.

Ross Duffer, cocriador da série, afirmou em seu Instagram que a Netflix havia "aumentado a largura de banda em 30% para evitar uma falha".

No entanto, ela aconteceu da mesma forma, levando os fãs brasileiros a reagir com memes enquanto aguardavam a situação normalizar.

Em caixa alta, um fã tuitou: “A NETFLIX NÃO TÁ NEM ABRINDO NA TELEVISÃO MANO, STRANGER THINGS MAIORAL MESMO QUE DEU 22:00 AGORA”, citando a série que se tornou um fenômeno cultural do streaming desde sua estreia em 2016.

— Bella (@belllamendes) November 27, 2025

Outra conta dedicada à série aproveitou o gif em alta da vencedora do BBB 20, Thelma Assis, para comentar a situação:

Stranger Things 5: veja os destaques do Volume 1

Uma das personagens que mais se destacou nos primeiros episódios da quinta temporada de Stranger Things foi a irmã mais nova de Mike, Holly Wheeler.

A garotinha, que já tinha presenciado eventos relacionados ao Mundo Invertido, se tornou um alvo do vilão Vecna. O sequestro de Holly foi uma das cenas mais chocantes da série.

Nela, a menina tem seu quarto invadido por um Demogorgon, resultando em uma perseguição pela casa junto à sua mãe, Karen Wheeler, interpretada pela atriz Cara Buono. A cena acontece ao som de “Fernando”, do ABBA, e deixou os fãs tensos pela violência e desfecho.

— ʎɐɥʇ | ST5 SPOILER (@fuckingfhjb) November 27, 2025

Outro momento importante que foi construído nesses episódios é a relação entre Robin e Will, interpretados por Maya Hawke e Noah Schnapp.

Ainda na terceira temporada da série, lançada em 2019, Robin se assumiu lésbica. Agora, esse fato se torna relevante para a descoberta da sexualidade de Will, que passou a temporada anterior se questionando.

Um dos “ships”, ou seja, torcida para o casal ficar junto, envolve Will e Mike, com o primeiro nutrindo sentimentos românticos pelo segundo, que o considera apenas como seu melhor amigo.

Apesar da relação unilateral, os fãs chamam ambos de “Bylers”, uma junção de seus sobrenomes, Byer e Wheeler.

Durante uma cena tensa, Will pergunta a Robin como ela teve certeza da sua sexualidade e os dois compartilham um diálogo sobre aceitação.

Robin lembra da sua infância e de como era livre do medo naquela fase. O momento serve de gancho para a revelação do final do quarto episódio, “Feiticeiro”, que gira em torno de Will.

A última cena faz com que o personagem desenvolva seus poderes como um espelho das habilidades do vilão Vecna e da protagonista Onze, interpretada por Millie Bobby Brown.

Com seus amigos em perigo nas mãos de diferentes Demogorgons, Will descobre que pode controlá-los e os mata da mesma forma que Vecna fazia com suas vítimas na temporada anterior.

O momento é um destaque, pois, até então não havia indícios de que Will tinha habilidades psíquicas como Onze e outros personagens que cresceram como experimentos dos militares norte-americanos. O episódio acaba com um gancho para um confronto entre Vecna e Will, agora com seus poderes habilitados.

Stranger Things 5: quem retorna nos novos episódios? Veja reações

Dentre os retornos mais aguardados pelos fãs estava a personagem da atriz Sadie Sink, Max, que terminou a temporada anterior em coma e que agora retorna em uma dimensão mental interagindo com Holly Wheeler. Sua volta confirma que a personagem pode sair do coma nos próximos episódios.

Outra retorno na quinta temporada de Stranger Things é Kali, a irmã perdida de Onze que apareceu em apenas um episódio da segunda temporada. Nomeada como Número 8, a personagem é um experimento dos militares que desenvolveu poderes de ilusão.

Ela foi capturada pela personagem de Linda Hamilton, Dra. Kay, que a aprisionou em um laboratório no Mundo Invertido. Resgatada por Onze, o encontro das duas acaba em uma nota emocionante, prometendo uma união de “irmãs” em um grande confronto final.

