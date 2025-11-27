Stranger Things 5 estreia com destaques e reações dos fãs

Os quatro protagonistas de Stranger Things retornam para a última temporada da série / Crédito: Divulgação/Netflix

A quinta e última temporada de Stranger Things chegou à Netflix nesta quarta-feira, 26, após uma espera de quase três anos. Uma das maiores produções do streaming, a estreia causou turbulência nos servidores do serviço, com relatos de travamento no horário em que os episódios foram disponibilizados, às 22 horas. Com quatro episódios, o Volume 1 ambienta os protagonistas na sua última aventura no Mundo Invertido, em 1987. Além de novos destaques, a temporada trouxe o retorno de personagens aguardados pelo público e um clímax para os próximos episódios que chegam no Natal, no dia 25 de dezembro.

A seguir, confira os destaques da quinta temporada de Stranger Things e as reações dos fãs, com spoilers: Leia mais Stranger Things: relembre últimas temporadas da série Sobre o assunto Stranger Things: relembre últimas temporadas da série Stranger Things 5: estreia derruba servidores da Netflix Com o lançamento do Volume 1 agendado para às 22 horas (horário de Brasília) de quarta-feira, 26 de novembro, Stranger Things 5 chegou causando impacto. O site Downdetector, especializado em monitoramento de interrupções, registrou mais de 14 mil relatos nos EUA durante os primeiros minutos do lançamento. Ross Duffer, cocriador da série, afirmou em seu Instagram que a Netflix havia "aumentado a largura de banda em 30% para evitar uma falha".

No entanto, ela aconteceu da mesma forma, levando os fãs brasileiros a reagir com memes enquanto aguardavam a situação normalizar. Em caixa alta, um fã tuitou: “A NETFLIX NÃO TÁ NEM ABRINDO NA TELEVISÃO MANO, STRANGER THINGS MAIORAL MESMO QUE DEU 22:00 AGORA”, citando a série que se tornou um fenômeno cultural do streaming desde sua estreia em 2016. A NETFLIX NÃO TA NEM ABRINDO NA TELEVISÃO MANO,STRANGER THINGS MAIORAL MESMO QUE DEU 22:00 AGORA pic.twitter.com/eoX5TEfJNP

— Bella (@belllamendes) November 27, 2025 Outra conta dedicada à série aproveitou o gif em alta da vencedora do BBB 20, Thelma Assis, para comentar a situação: *chego

*travo a netflix por ser a estreia mais aguardada do ano

*saio pic.twitter.com/26g98EFnXc — acervo stranger things (@acervosthings) November 27, 2025 Stranger Things 5: veja os destaques do Volume 1 Uma das personagens que mais se destacou nos primeiros episódios da quinta temporada de Stranger Things foi a irmã mais nova de Mike, Holly Wheeler.