Natal: filmes e séries para entrar no clima dos festejos

Natal: filmes e séries para entrar no clima dos festejosCom dezembro e as festividades, chega também a época de (re)assistir filmes e séries para alimentam o espírito natalino
A cada ano, o Natal parece chegar cada vez mais cedo. Mesmo em novembro, não é difícil encontrar piscas-piscas, guirlandas e presépios nas fachadas e interiores de casas e comércios brasileiros, que aguardam um dos eventos mais lucrativo e festivo do ano.
Enquanto Mariah Carey não "descongela" com “All I Want For Christmas Is You” e os enfeites e a árvore continuam cheios de poeira, por que não aproveitar e assistir alguma produção para entrar no clima do Natal?
Clássicos como “Crônicas de Natal” (2018), “Esqueceram de Mim” (1990), “Expresso Polar” (2004), “O Grinch” (2000), e “A Origem dos Guardiões” (2012) já fazem parte do ritual "natalístico", porém, dessa vez, o Vida&Arte preparou uma lista com recomendações de outros títulos para antecipar as celebrações do Natal e alimentar o espírito da época.
Confira os filmes e séries:
Alguém Avisa? (2020)
Com direção de Clea DuVall, a comédia romântica mostra a tentativa de Abby (Kristen Stewart) de pedir sua namorada, Harper (Mackenzie Davis), em casamento no jantar de Natal da família. Entretanto, apesar de anos com a namorada, a protagonista descobre que os parentes não sabem do relacionamento ou da sexualidade de Harper.
Em meio ao clima alegre do Natal, Abby começa a questionar se sua amada é mesmo a pessoa que ela tanto pensava que conhecia.
- Classificação indicativa: 12 anos
- Onde assistir: Amazon Prime e Apple TV
Amor com Data Marcada (2020)
Sloane (Emma Roberts) é uma mulher que gosta da sua vida de solteira, porém prefere passar os comentários que vêm da sua família durante os feriados. Jackson (Luke Bracey) se encontra na mesma situação - então, porque não fazer um acordo? Ser o par um do outro em ocasiões especiais. Mas o que fazer quando sentimentos indesejados começam a surgir entre eles?
"Amor com data Marcada", ou "Holidate", é o filme ideal para quem procura algo leve e romântico para o Natal.
- Classificação indicativa: 16 anos
- Onde assistir: Netflix
Barbie em O Quebra-Nozes (2001)
No Natal, Clara, uma menina órfã, ganha de presente um boneco, o Quebra-Nozes. Enquanto Clara dormia, o boneco ganha vida e defende a menina dos soldados comandados pelo Rei dos Ratos. Quando ela acorda, percebe que foi encolhida via feitiço. Clara e o Quebra-Nozes iniciam uma jornada em busca da Fada Caramelo, a única que pode desfazer a magia.
Baseado no balé “O Quebra-nozes”, a animação é ideal para ver com crianças ou só para trazer aquela sensação de nostalgia.
- Classificação indicativa: Livre
- Onde assistir: HBO Max
Dash & Lily (2020)
Em meio ao Natal, Lily (Midori Francis) decide esconder um caderno cheio de desafios numa livraria, esperando encontrar alguém especial. Quem o encontra é Dash (Austin Abrams), que topa se envolver no plano. Mesmo sem se conhecerem pessoalmente, eles descobrem que têm muito mais em comum do que imaginavam.
A minissérie de 8 episódios é inspirada nos livros "O Caderninho de Desafios de Dash & Lily" e aborda o desenrolar de um romance.
- Classificação indicativa: 12 anos
- Onde assistir: Netflix
Os Fantasmas de Scrooge (2009)
O Natal se aproxima e, como sempre, Ebenezer Scrooge mantém seu desprezo pela data. Milionário e mesquinho, ele só pensa em dinheiro. Na véspera do feriado, Ebenezer recebe a visita de três fantasmas do Natal: do passado, do presente e do futuro. Cada um deles levará o velho ranzinza para uma viagem que o ajudará a refletir sobre sua vida passada e a escolha que fará para o futuro.
"Os Fantasmas de Scrooge" é uma animação para refletir sobre o significado do Natal.
- Classificação in
- Onde assistir: Disney+
Feliz Natal (2008)
Caio (Leonardo Medeiros) tem 40 anos e trabalha em um ferro-velho no interior do Rio de Janeiro. A proximidade do Natal faz com que ele faça um balanço de sua vida, decidindo retornar à capital.
Com direção e roteiro de Selton Melo, o drama mostra Caio em busca de sua identidade, ao mesmo tempo que precisa lidar com os problemas dos seus familiares.
- Classificação ind
- Onde assistir: Prime Video
Gremlins (1984)
Billy Peltzer (Zach Galligan) ganha de presente de Natal um bichinho peculiar, um Mogwai. Quando Billy recebe o presente fica maravilhado, porém, ele desobedece às regras para manter o animal: nunca o colocar diante de uma luz forte e muito menos na luz solar; nunca o molhar e, nunca o alimentar após a meia-noite.
Assim, quando é molhado, o Mogwai se multiplica assustadoramente e, alimentado após a meia-noite, se transforma em criaturas más que aterrorizam a cidade. “Gremlins” mistura terror e comédia em meio ao cenário natalino.
- Classificação ind
- Onde assistir: HBO Max
Irei Quando o Tempo Estiver Bom (2020)
Em "Irei Quando o Tempo Estiver Bom", Hae Won (Park Min Young) é uma mulher que saiu da cidadezinha do interior para se tornar uma violoncelista em Seoul. Abalada emocionalmente pela vida corrida na capital e por decepções em relacionamentos, ela decide retornar para sua terra natal. Lá, ela conhece Eun Seob (Seo Kang Joon), dono de uma livraria de estilo de vida tranquilo.
Por mais que eles tenham rotinas em ritmos completamente diferentes, acabam encontrando um compasso em comum. Com 16 episódios, o dorama fala sobre autoconhecimento e romance capaz de aquecer o clima.
- Classificação indicativa: 12 anos
- Onde assistir: Netflix
Klaus (2019)
Jesper é um estudante da Academia Postal que enfrenta um sério problema: os habitantes da cidade brigam o tempo todo, sem demonstrar o menor interesse por cartas. Prestes a desistir da profissão, ele encontra apoio na professora Alva e no misterioso carpinteiro Klaus, que vive sozinho em sua casa repleta de brinquedos feitos à mão.
Na animação "Klaus", um simples ato de bondade sempre provoca outro, mesmo em um lugar gelado e distante.
- Classificação indicativa: 10 anos
- Onde assistir: Netflix
Os Rejeitados (2023)
Paul Hunham (Paul Giamatti), um professor altamente desgostado pelo corpo docente, é forçado a permanecer no campus para cuidar do grupo de alunos que não tem para onde ir durante as férias de Natal. Ele acaba criando um vínculo improvável com um deles e com a cozinheira-chefe da escola.
Vencedor do Globo de Ouro Paul Giamatti, o filme mistura comédia e drama de forma emocionante.
- Classificação indicativa: 16 anos
- Onde assistir: Netflix