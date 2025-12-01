Natal: filmes e séries para entrar no clima dos festejos

"O Grinch" estará disponível na Netflix até o dia 29 de dezembro / Crédito: Divulgação

A cada ano, o Natal parece chegar cada vez mais cedo. Mesmo em novembro, não é difícil encontrar piscas-piscas, guirlandas e presépios nas fachadas e interiores de casas e comércios brasileiros, que aguardam um dos eventos mais lucrativo e festivo do ano. Enquanto Mariah Carey não "descongela" com “All I Want For Christmas Is You” e os enfeites e a árvore continuam cheios de poeira, por que não aproveitar e assistir alguma produção para entrar no clima do Natal?

Clássicos como “Crônicas de Natal” (2018), “Esqueceram de Mim” (1990), “Expresso Polar” (2004), “O Grinch” (2000), e “A Origem dos Guardiões” (2012) já fazem parte do ritual "natalístico", porém, dessa vez, o Vida&Arte preparou uma lista com recomendações de outros títulos para antecipar as celebrações do Natal e alimentar o espírito da época. Confira os filmes e séries: Alguém Avisa? (2020) "Alguém Avisa?" (2020) é uma comédia romantica sáfica com Kristen Stewart Crédito: Reprodução / Happiest Season Com direção de Clea DuVall, a comédia romântica mostra a tentativa de Abby (Kristen Stewart) de pedir sua namorada, Harper (Mackenzie Davis), em casamento no jantar de Natal da família. Entretanto, apesar de anos com a namorada, a protagonista descobre que os parentes não sabem do relacionamento ou da sexualidade de Harper. Em meio ao clima alegre do Natal, Abby começa a questionar se sua amada é mesmo a pessoa que ela tanto pensava que conhecia.

Classificação indicativa: 12 anos

12 anos Onde assistir: Amazon Prime e Apple TV Amor com Data Marcada (2020) Comedia romantica "Amor com Data Marcada" (2020) mostra um "fake dating" Crédito: Divulgação / Netflix Sloane (Emma Roberts) é uma mulher que gosta da sua vida de solteira, porém prefere passar os comentários que vêm da sua família durante os feriados. Jackson (Luke Bracey) se encontra na mesma situação - então, porque não fazer um acordo? Ser o par um do outro em ocasiões especiais. Mas o que fazer quando sentimentos indesejados começam a surgir entre eles? "Amor com data Marcada", ou "Holidate", é o filme ideal para quem procura algo leve e romântico para o Natal.

Classificação indicativa: 16 anos



16 anos Onde assistir: Netflix Barbie em O Quebra-Nozes (2001) Baseado no balé "O Quebra-nozes" de Tchaikovsky, "Babie em O Quebra-Nozes" (2001) resgata toda a magia do Natal Crédito: Reprodução / Babie em O Quebra-Nozes No Natal, Clara, uma menina órfã, ganha de presente um boneco, o Quebra-Nozes. Enquanto Clara dormia, o boneco ganha vida e defende a menina dos soldados comandados pelo Rei dos Ratos. Quando ela acorda, percebe que foi encolhida via feitiço. Clara e o Quebra-Nozes iniciam uma jornada em busca da Fada Caramelo, a única que pode desfazer a magia. Baseado no balé “O Quebra-nozes”, a animação é ideal para ver com crianças ou só para trazer aquela sensação de nostalgia.

Classificação indicativa: Livre



Livre Onde assistir: HBO Max Dash & Lily (2020) Baseado no romance "O Caderninho de Desafios de Dash &Lily", a série está disponível na Netflix com 8 episódios Crédito: Divulgação / Netflix Em meio ao Natal, Lily (Midori Francis) decide esconder um caderno cheio de desafios numa livraria, esperando encontrar alguém especial. Quem o encontra é Dash (Austin Abrams), que topa se envolver no plano. Mesmo sem se conhecerem pessoalmente, eles descobrem que têm muito mais em comum do que imaginavam. A minissérie de 8 episódios é inspirada nos livros "O Caderninho de Desafios de Dash & Lily" e aborda o desenrolar de um romance.