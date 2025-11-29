Ceará reconhece 12 novos mestres como Tesouros Vivos

A titulação marcou o início do 17º Encontro Mestres do Mundo na última quinta-feira, 27, em Quixadá

Na última quinta-feira, 27, aconteceu a 17ª edição do Encontro Mestres do Mundo, importante marco para a Cultura no Estado do Ceará, por titular 12 novos Mestres da Cultura como Tesouros Vivos do Estado.

A abertura do evento contou com mestres, professores, pesquisadores, estudantes da Universidade Estadual do Ceará (Uece), na Praça José de Barros, Quixadá.