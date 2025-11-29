Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ceará reconhece 12 novos mestres como Tesouros Vivos

Ceará reconhece 12 novos mestres como Tesouros Vivos

A titulação marcou o início do 17º Encontro Mestres do Mundo na última quinta-feira, 27, em Quixadá
Atualizado às Autor Raquel Aquino
Autor
Raquel Aquino Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na última quinta-feira, 27, aconteceu a 17ª edição do Encontro Mestres do Mundo, importante marco para a Cultura no Estado do Ceará, por titular 12 novos Mestres da Cultura como Tesouros Vivos do Estado.

A abertura do evento contou com mestres, professores, pesquisadores, estudantes da Universidade Estadual do Ceará (Uece), na Praça José de Barros, Quixadá.

Relacionado | Tesouro Vivo do Ceará, Mestre Nena denuncia abordagem violenta de PMs

Mestres da cultura titulados Tesouros Vivos do Ceará:

  • Dona Bia (Aracati – labirinto)
  • Mestra Socorro (Baturité – dança)
  • Cleide Costa (Aquiraz – renda de bilro)
  • Mestra Mazé (Crato – reisado)
  • Jorge Negrão (Fortaleza – capoeira)
  • Dim Brinquedim (Camocim – artesão)
  • Mestre Chico (Juazeiro do Norte – luthier)
  • Lúcia Doceira (Assaré – doceira)
  • Mestra Dinha (Nova Olinda - tecelagem e artesanato)
  • Mestre Tarcísio (Juazeiro do Norte – reisado)
  • Mestre Chico Emília (Quixadá – Reisado de Caretas)
  • José Lourenço (Juazeiro do Norte – xilogravura)

Leia também | Morre Pedro Coelho da Silva, Mestre da Cultura do Ceará

O significa ser Tesouro Vivo?

A expressão “Tesouro Vivo” descreve pessoas ou grupos que detêm e mantêm vivas técnicas, saberes e práticas pouco comuns ou ameaçados de desaparecer, desempenhando um papel fundamental na continuidade e proteção do patrimônio cultural imaterial de uma comunidade ou território. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar