Ceará reconhece 12 novos mestres como Tesouros Vivos

Ceará reconhece 12 novos mestres como Tesouros VivosA titulação marcou o início do 17º Encontro Mestres do Mundo na última quinta-feira, 27, em Quixadá
Na última quinta-feira, 27, aconteceu a 17ª edição do Encontro Mestres do Mundo, importante marco para a Cultura no Estado do Ceará, por titular 12 novos Mestres da Cultura como Tesouros Vivos do Estado.
A abertura do evento contou com mestres, professores, pesquisadores, estudantes da Universidade Estadual do Ceará (Uece), na Praça José de Barros, Quixadá.
Relacionado | Tesouro Vivo do Ceará, Mestre Nena denuncia abordagem violenta de PMs
Mestres da cultura titulados Tesouros Vivos do Ceará:
- Dona Bia (Aracati – labirinto)
- Mestra Socorro (Baturité – dança)
- Cleide Costa (Aquiraz – renda de bilro)
- Mestra Mazé (Crato – reisado)
- Jorge Negrão (Fortaleza – capoeira)
- Dim Brinquedim (Camocim – artesão)
- Mestre Chico (Juazeiro do Norte – luthier)
- Lúcia Doceira (Assaré – doceira)
- Mestra Dinha (Nova Olinda - tecelagem e artesanato)
- Mestre Tarcísio (Juazeiro do Norte – reisado)
- Mestre Chico Emília (Quixadá – Reisado de Caretas)
- José Lourenço (Juazeiro do Norte – xilogravura)
Leia também | Morre Pedro Coelho da Silva, Mestre da Cultura do Ceará
O significa ser Tesouro Vivo?
A expressão “Tesouro Vivo” descreve pessoas ou grupos que detêm e mantêm vivas técnicas, saberes e práticas pouco comuns ou ameaçados de desaparecer, desempenhando um papel fundamental na continuidade e proteção do patrimônio cultural imaterial de uma comunidade ou território.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente