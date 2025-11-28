Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Festival Choro Jazz inicia etapa em Jeri com shows gratuitos

Depois de passar por Fortaleza e Pará, festival desembarca em Jericoacoara com shows gratuitos e oficinas entre 2 e 7 de dezembro
Autor Carolina Passos
O Festival Choro Jazz inicia uma nova etapa a partir de terça-feira, 2 de dezembro, em Jericoacoara, reunindo grandes nomes da música brasileira até o domingo, 7.

A programação inclui shows gratuitos na praça principal da vila e uma série de oficinas formativas com artistas renomados, entre 2 e 5 de dezembro.

Entre as atrações confirmadas estão Rosa Passos, MPB-4, Chico Pinheiro, Amaro Freitas, Salomão Soares, Swami Jr., Bebê Kramer, Suraras do Tapajós e outros nomes de referência da música instrumental e da canção brasileira.

A etapa ocorre após passagens do festival por Soure, na Ilha do Marajó (Pará), e por Fortaleza. Criado em 2009, o Choro Jazz é realizado anualmente nessas cidades, consolidando-se como um dos principais encontros musicais do País.

Em Jericoacoara, os shows mantêm o formato que caracteriza o evento desde a primeira edição: apresentações ao ar livre, com acesso livre e o público acompanhando os concertos literalmente com os pés na areia.

Confira a programação de shows em Jeri:

Terça-feira, 2

  • 20 horas – Banda do Núcleo de Arte e Educação de Cultura de Jijoca de Jericoacoara (NAEC)
  • 21h30min – Choro da Esquina (RJ)
  • 23h30min – Swami Jr. (SP), Teco Cardoso (SP) e Bebê Kramer (RS)

Quarta-feira, 3

  • 20 horas – Tribos Jeri
  • 21h30min – Caetano Brasil (MG) e grupo
  • 23h30min – Livia Mattos Quarteto (BA)

Quinta-feira, 4

  • 20 horas – Luiz Otávio Quarteto (RJ)
  • 21h30min – Chico Pinheiro Quarteto (SP/NY)
  • 23h30min – MPB-4 (RJ)

Sexta-feira, 5

  • 20 horas – Tunico Quarteto (RJ)
  • 21h30min – Amaro Freitas Trio (PE) e Salomão Soares Quinteto (PB)

Sábado, 6

  • 20 horas – Jean Garfunkel (SP) – Terra que te quero verde
  • 22 horas – Rosa Passos (BA)
  • 23h30 – Grupo feminino Tocaia (RJ)

Domingo, 7

  • 20 horas – Instrumental Picumã (RS)
  • 21h30min – Luizinho Calixto (PB/CE)
  • 23 horas – Suraras do Tapajós (PA)

Oficinas em Jeri (2 a 5/12)

• Swami Júnior – Produção musical, criação e tecnologia
• Edu Ribeiro – Bateria
• Chico Pinheiro – Guitarra
• Thiago Costa – Arranjo
• Luiz Barcelos – Choro
• Rui Alvim – Clarinete
• Caetano Brasil – Sopro e improvisação
• Fernando Leitzke Jr. – Piano na música brasileira
• Jean Garfunkel – “A razão da canção”
• Samila Sereia – Ritmos amazônicos / dança
• Paulo Garfunkel – Roteiro para ficção e documentário

Festival Choro Jazz 2025 em Jericoacoara

