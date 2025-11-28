Festival Choro Jazz inicia etapa em Jeri com shows gratuitos

Depois de passar por Fortaleza e Pará, festival desembarca em Jericoacoara com shows gratuitos e oficinas entre 2 e 7 de dezembro

A programação inclui shows gratuitos na praça principal da vila e uma série de oficinas formativas com artistas renomados, entre 2 e 5 de dezembro.

O Festival Choro Jazz inicia uma nova etapa a partir de terça-feira, 2 de dezembro, em Jericoacoara, reunindo grandes nomes da música brasileira até o domingo, 7.

Entre as atrações confirmadas estão Rosa Passos, MPB-4, Chico Pinheiro, Amaro Freitas, Salomão Soares, Swami Jr., Bebê Kramer, Suraras do Tapajós e outros nomes de referência da música instrumental e da canção brasileira.

A etapa ocorre após passagens do festival por Soure, na Ilha do Marajó (Pará), e por Fortaleza. Criado em 2009, o Choro Jazz é realizado anualmente nessas cidades, consolidando-se como um dos principais encontros musicais do País.

Em Jericoacoara, os shows mantêm o formato que caracteriza o evento desde a primeira edição: apresentações ao ar livre, com acesso livre e o público acompanhando os concertos literalmente com os pés na areia.