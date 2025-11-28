Festival Choro Jazz inicia etapa em Jeri com shows gratuitos

Festival Choro Jazz inicia etapa em Jeri com shows gratuitosDepois de passar por Fortaleza e Pará, festival desembarca em Jericoacoara com shows gratuitos e oficinas entre 2 e 7 de dezembro
O Festival Choro Jazz inicia uma nova etapa a partir de terça-feira, 2 de dezembro, em Jericoacoara, reunindo grandes nomes da música brasileira até o domingo, 7.
A programação inclui shows gratuitos na praça principal da vila e uma série de oficinas formativas com artistas renomados, entre 2 e 5 de dezembro.
Entre as atrações confirmadas estão Rosa Passos, MPB-4, Chico Pinheiro, Amaro Freitas, Salomão Soares, Swami Jr., Bebê Kramer, Suraras do Tapajós e outros nomes de referência da música instrumental e da canção brasileira.
A etapa ocorre após passagens do festival por Soure, na Ilha do Marajó (Pará), e por Fortaleza. Criado em 2009, o Choro Jazz é realizado anualmente nessas cidades, consolidando-se como um dos principais encontros musicais do País.
Em Jericoacoara, os shows mantêm o formato que caracteriza o evento desde a primeira edição: apresentações ao ar livre, com acesso livre e o público acompanhando os concertos literalmente com os pés na areia.
Confira a programação de shows em Jeri:
Terça-feira, 2
- 20 horas – Banda do Núcleo de Arte e Educação de Cultura de Jijoca de Jericoacoara (NAEC)
- 21h30min – Choro da Esquina (RJ)
- 23h30min – Swami Jr. (SP), Teco Cardoso (SP) e Bebê Kramer (RS)
Quarta-feira, 3
- 20 horas – Tribos Jeri
- 21h30min – Caetano Brasil (MG) e grupo
- 23h30min – Livia Mattos Quarteto (BA)
Quinta-feira, 4
- 20 horas – Luiz Otávio Quarteto (RJ)
- 21h30min – Chico Pinheiro Quarteto (SP/NY)
- 23h30min – MPB-4 (RJ)
Sexta-feira, 5
- 20 horas – Tunico Quarteto (RJ)
- 21h30min – Amaro Freitas Trio (PE) e Salomão Soares Quinteto (PB)
Sábado, 6
- 20 horas – Jean Garfunkel (SP) – Terra que te quero verde
- 22 horas – Rosa Passos (BA)
- 23h30 – Grupo feminino Tocaia (RJ)
Domingo, 7
- 20 horas – Instrumental Picumã (RS)
- 21h30min – Luizinho Calixto (PB/CE)
- 23 horas – Suraras do Tapajós (PA)
Oficinas em Jeri (2 a 5/12)
• Swami Júnior – Produção musical, criação e tecnologia
• Edu Ribeiro – Bateria
• Chico Pinheiro – Guitarra
• Thiago Costa – Arranjo
• Luiz Barcelos – Choro
• Rui Alvim – Clarinete
• Caetano Brasil – Sopro e improvisação
• Fernando Leitzke Jr. – Piano na música brasileira
• Jean Garfunkel – “A razão da canção”
• Samila Sereia – Ritmos amazônicos / dança
• Paulo Garfunkel – Roteiro para ficção e documentário
Festival Choro Jazz 2025 em Jericoacoara
- Quando: 2 a 7 de dezembro
- Onde: Jericoacoara
- Mais informações: ChoroJazz.com
- Instagram: @chorojazz
- Gratuito