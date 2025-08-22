Fenacce convida artistas locais para 1ª Mostra de Música

Fenacce convida artistas locais para 1ª Mostra de MúsicaFeira Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce) de 2025 estreia Mostra de Música com apresentações de artistas locais
Uma das principais feiras de artesanato do Brasil, a Feira Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce) está com inscrições abertas para a primeira edição da Mostra de Música, atividade que integra a programação do evento marcado para ocorrer entre os dias 9 e 14 de setembro deste ano.
Realizado no Centro de Eventos do Ceará, o momento contará com apresentações musicais de artistas locais que serão escolhidos durante o concurso cultural promovido pela feira.
Aberto para bandas, grupos e cantores, os interessados em ter a oportunidade de se apresentar durante a Fenacce 2025 podem fazer inscrição on-line até o dia 31 de agosto.
Na ocasião, músicos que possuam trabalhos autorais, independente do estilo e gênero musical, são convidados a participar da 1ª Mostra de Música. A primeira fase do concurso irá escolher oito artistas, separados em apresentações nos dias 11 e 12 de setembro.
A final está prevista para o dia 13 de setembro, quando será escolhido o artista ou banda que irá realizar a apresentação de abertura para o show principal da Fenacce 2025.
Além da apresentação especial, o vencedor da 1ª Mostra de Música recebe prêmio no valor de R$ 1.000 e a oportunidade de gravar em estúdio profissional duas canções de sua própria autoria.
1ª Mostra de Música da Fennace
- Inscrições: até 31 de agosto
- Onde: via formulário on-line
- Gratuito
Fennace 2025
- Quando: 9 a 14 de setembro
- Onde: Centro de Eventos do Ceará (Av. Washington Soares, 999 - Edson Queiroz)
- Gratuito; entrada mediante doação de 2kg de alimento não perecível
- Mais informações: @fenacce e fenacce.com.br