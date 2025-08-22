Fenacce convida artistas locais para 1ª Mostra de Música

Feira Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce) de 2025 estreia Mostra de Música com apresentações de artistas locais / Crédito: Fenacce/Divulgação

Uma das principais feiras de artesanato do Brasil, a Feira Nacional de Artesanato e Cultura do Ceará (Fenacce) está com inscrições abertas para a primeira edição da Mostra de Música, atividade que integra a programação do evento marcado para ocorrer entre os dias 9 e 14 de setembro deste ano.

Realizado no Centro de Eventos do Ceará, o momento contará com apresentações musicais de artistas locais que serão escolhidos durante o concurso cultural promovido pela feira. Aberto para bandas, grupos e cantores, os interessados em ter a oportunidade de se apresentar durante a Fenacce 2025 podem fazer inscrição on-line até o dia 31 de agosto. Na ocasião, músicos que possuam trabalhos autorais, independente do estilo e gênero musical, são convidados a participar da 1ª Mostra de Música. A primeira fase do concurso irá escolher oito artistas, separados em apresentações nos dias 11 e 12 de setembro.