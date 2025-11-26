K-Pop no Rock in Rio: Stray Kids é confirmado no festival

Rock in Rio 2026 anuncia grupo de k-pop pela primeira vez no line-up / Crédito: Reprodução/ X

O Rock in Rio 2026 anunciou na noite da terça-feira, 26, o grupo Stray Kids entre as atrações principais no palco Mundo. Esta é a primeira vez que um grupo de k-pop foi incluído no line-up do evento. O grupo, que esteve no Brasil em abril deste ano para três shows, fará apresentação única. Os únicos outros nomes confirmados no festival até o fechamento desta matéria foram Gilberto Gil e Elton John.



O evento será realizado no Rio de Janeiro de 4 a 7 de setembro e de 11 a 13 de setembro de 2026. Estas são as primeiras atrações anunciadas oficialmente pelo Rock in Rio. Gilberto Gil e Elton John no Rock in Rio 2026 O Rock in Rio anunciou na terça-feira, 25, os shows de duas lendas da música: Gilberto Gil e Elton John. Os cantores se apresentam no festival em 7 de setembro de 2026, no Palco Mundo. Um dos maiores nomes da música brasileira, Gilberto Gil segue seu calendário de apresentações em meio à última turnê da carreira, batizada "Tempo Rei".

Elton John, por sua vez, retorna aos palcos após o anúncio de aposentadoria em 2023. Segundo o Rock in Rio, será o único show do britânico no Brasil no próximo ano.

Rock in Rio 2026: vendas de ingressos começam em dezembro A pré-venda exclusiva para integrantes do Rock in Rio Club é realizada de 4 de dezembro, a partir das 19 horas, até 8 de dezembro. Associados do Rock in Rio Club garantem acesso antecipado ao Rock in Rio Card.