Novembro contará com o lançamento da 5º edição da Coleção Pajeú

Coleção de livros aborda histórias de sete bairros de FortalezaA quinta edição da Coleção Pajeú conta histórias sobre sete bairros de Fortaleza, além do Teatro São José e do Passeio Público
Na próxima sexta-feira, 28, ocorre no Anfiteatro Lauro Maia o lançamento da quinta edição dos livros da Coleção Pajeú, que mergulham nas memórias da Cidade. A edição inclui nove novos livros, cada um abordando, individualmente, a trajetória dos seguintes bairros: Aeroporto, Álvaro Weyne, Dionísio Torres, Edson Queiroz, José de Alencar, Passaré e Siqueira. Além dos bairros, haverá um livro que conta a história do Teatro São José e outro sobre o Passeio Público, voltado para o público infantil.
O evento de lançamento conta com sessão de autógrafos dos autores dos livros e música ao vivo.
Do tupi, "Pajeú" significa "árvore caatingueira", da família poligonácea, um nome com raízes na história brasileira e adequado para designar uma coleção de livros que trata do registro da identidade de Fortaleza. Os livros levam o leitor a visitar lugares diversos e únicos da Cidade, a partir de uma pesquisa bibliográfica e a oralidade sobre cada um deles.
A primeira edição da Coleção foi publicada em 2014. Desde então, é idealizada e produzida por Gylmar Chaves e coordenada por Patrícia Veloso (editora Terra da Luz). O objetivo do projeto, organizado pela Prefeitura, é aproximar os fortalezenses da história de seu território.
O leitor poderá garantir seu exemplar da quinta edição no local do evento, mas os das edições anteriores podem ser encontrados em PDF no Canal Cultura do site da Prefeitura de Fortaleza.
Confira os títulos da Coleção Pajeú e seus autores
- Aeroporto (Romeu Duarte)
- Álvaro Weyne (Lara Silva)
- Dionísio Torres (Glória Diógenes)
- Edson Queiroz (Alberto Perdigão)
- José de Alencar (Irlys Barreira)
- Passaré (Lídia Valesca Pimentel)
- Siqueira (Socorro Sales)
- Teatro São José (Ricardo Guilherme)
- Passeio Público (Gylmar Chaves)
Lançamento da Coleção Pajeú
- Quando: sexta-feira, 28, às 18 horas
- Onde: Anfiteatro Lauro Maia, no Bosque Dom Delgado do Paço Municipal (Entrada pela Secultfor Pereira Filgueiras, 4 - Centro)
- Entrada gratuita