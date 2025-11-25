Novembro contará com o lançamento da 5º edição da Coleção Pajeú

A quinta edição da Coleção Pajeú conta histórias sobre sete bairros de Fortaleza, além do Teatro São José e do Passeio Público

O evento de lançamento conta com sessão de autógrafos dos autores dos livros e música ao vivo.

Do tupi, "Pajeú" significa "árvore caatingueira", da família poligonácea, um nome com raízes na história brasileira e adequado para designar uma coleção de livros que trata do registro da identidade de Fortaleza. Os livros levam o leitor a visitar lugares diversos e únicos da Cidade, a partir de uma pesquisa bibliográfica e a oralidade sobre cada um deles.

A primeira edição da Coleção foi publicada em 2014. Desde então, é idealizada e produzida por Gylmar Chaves e coordenada por Patrícia Veloso (editora Terra da Luz). O objetivo do projeto, organizado pela Prefeitura, é aproximar os fortalezenses da história de seu território.

O leitor poderá garantir seu exemplar da quinta edição no local do evento, mas os das edições anteriores podem ser encontrados em PDF no Canal Cultura do site da Prefeitura de Fortaleza.