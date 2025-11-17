Posto reformado é entregue no Álvaro Weyne; bairro terá complexo de saúde até 2026

Posto fará parte de um complexo de saúde no bairro Álvaro Weyne / Crédito: Tainá Cavalcante/SMS

A Prefeitura de Fortaleza entregou, na manhã desta segunda-feira, 17, o novo Posto de Saúde Dr. José Iraguassu Teixeira, no bairro Álvaro Wayne. O equipamento requalificado é conhecido como Posto Floresta e atende mais de 24 mil usuários. O investimento foi de R$ 5,2 milhões. LEIA TAMBÉM | Paupina e Aerolândia lideram em risco de focos do mosquito da dengue em Fortaleza



As intervenções incluíram substituição de cobertura, pisos e revestimentos, além de adequações de acessibilidade. O posto também conta com 20 consultórios, incluindo um ginecológico; sala de procedimentos, sala de vacinas e sala de observação, além do serviço de Farmácia Clínica; e três cadeiras odontológicas para atendimentos básicos. Um evento de inauguração foi realizado na manhã desta segunda e contou com a presença do prefeito Evandro Leitão; da secretária municipal da Saúde, Riane Azevedo; além de funcionários e moradores da comunidade. Durante a entrega, o prefeito destacou que a reforma integra um conjunto de ações planejadas para ampliar a rede de saúde na região. “É um equipamento reformado em ótimas condições, com estrutura física muito boa. E, além da estrutura física, nós também estamos chamando novos profissionais”, afirmou. Ele também ressaltou que o posto fará parte de um complexo de saúde para atender os moradores do bairro. Ao lado do posto, seguem em construção um Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e um Centro de Atenção Psicossocial (Caps).

De acordo com Evandro Leitão, o CEO “está praticamente pronto”. “Nós estaremos inaugurando no início do próximo mês, faltam apenas pequenos ajustes. E o CAPS nós estaremos entregando em janeiro. Além do complexo de saúde, nós também estaremos iniciando, no começo de 2026, a reforma da tão sonhada praça, ou entrada, do Álvaro Weyne. Vamos iniciar essa obra agora no início de 2026”, disse o prefeito. Posto fará parte de um complexo de saúde no bairro Álvaro Weyne Crédito: Tainá Cavalcante/SMS A secretária da Saúde, Riane Azevedo, detalhou a ampliação dos serviços previstos para o local. Segundo ela, o complexo de saúde será o maior em estrutura odontológica da Capital. “O CEO aqui terá 10 cadeiras, praticamente o maior CEO que nós temos, além do posto, que já tem três cadeiras de odontologia. Ou seja, em odontologia, será o maior equipamento que temos hoje”.

Auricélia Brito, 42, é moradora do bairro e conta que o equipamento é de grande importância para a comunidade. “Eu nasci e me criei aqui, esse foi o posto que sempre atendeu todas as famílias. Antes de ser José Iraguassu Teixeira, aqui era o posto Floresta. Espero que continue a ser de tão boa qualidade como era o Floresta”. Hospital da mulher passa a atender exclusivamente o público feminino Durante a inauguração, também foi abordado o processo de reestruturação do Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher). A partir desta segunda-feira, 17, a unidade passa a funcionar recebendo exclusivamente mulheres. O Hospital da Mulher também passará a ser portas abertas para receber casos de emergência obstétrica. A Iniciativa faz parte do anúncio de 285 novos leitos obstétricos e neonatais ofertados após incêndio atingir o Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC) na quinta-feira, 13. De acordo com a gestão municipal, a unidade terá 60 leitos para assistência às parturientes.