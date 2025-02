Passeio Público é também a Praça dos Mártires; você sabe por quê?

Passeio Público: entenda motivo para local também ser conhecido como Praça dos Mártires / Crédito: Arquivo Nirez

Fixada no chão desde 1910, a anfitriã do Passeio Público de Fortaleza é uma figura centenária que recepciona silenciosamente os visitantes da praça mais antiga da Capital cearense. Seu apelido, “árvore da vida”, se torna um contraste a outra denominação conhecida do local: Praça dos Mártires. O baobá, que completa 115 anos em 2025, não foi testemunha do evento histórico responsável por inspirar um dos nomes da praça. Na verdade, quando os revolucionários da Confederação do Equador compareceram ao local pela última vez, a árvore sequer havia sido plantada.

O fato é que, ao longo dos anos, o espaço recebeu diversas alcunhas pela cidade alencarina: Campo da Pólvora, Largo da Fortaleza, Largo do Paiol, Largo do Hospital de Caridade e Praça da Misericórdia. Mas é uma de suas últimas iterações - Praça dos Mártires - que ainda tem história para contar.

Confederação do Equador: quem foram os insurgentes do Nordeste? CONHEÇA Passeio Público: origem da Praça dos Mártires Cinco homens foram os responsáveis por influenciar o futuro nome da praça: Azevedo ‘Bolão’, Feliciano ‘Carapinima’, Francisco ‘Ibiapina’, Padre Mororó e Pessoa ‘Anta’. O grupo, parte da Confederação do Equador, foi fuzilado no local em 1825. “Além da Praça dos Mártires, as memórias dos confederados são hoje lembradas por meio do nome de ruas e avenidas. Como a rua Azevedo Bolão (Parquelândia) ou avenida Carapinima (Benfica), dentre outros”, explica o historiador Weber Porfirio, membro do Grupo Sociedade de Estudos do Brasil Oitocentista (Sebo-UFC) e pesquisador do movimento político.

Os 200 anos da Confederação do Equador que tentou fazer do Nordeste um país independente | RELEMBRE Passeio Público: baobá localizado na Praça dos Mártires em Fortaleza Crédito: Fco Fontenele/O POVO Sobre a ocasião, um relato de 1925 por Viriato Corrêa, compartilhado pelo Instituto do Ceará, descreve a condenação do padre Mororó pela justiça militar 100 anos antes, em 1825.

“Instalando-se o tribunal a 22 de abril, três dias depois condenava à forca o coronel João Andrade Pessoa (Pessoa Anta) e o Padre Mororó”, indica. A execução foi marcada, então, para o dia 30 do mês, mas ninguém queria ser o carrasco, o que motivou a alteração da sentença para fuzilamento. Corrêa apresenta ainda aos leitores os últimos momentos de Mororó, ao ser posicionado na “coluna da morte”: “Na praça em que se vai dar a execução, a multidão é tanta que a custo as tropas conseguem abrir passagem. Mororó é colocado na coluna da morte.

“Um soldado traz a venda para lhe pôr nos olhos. “— Não, responde ele, eu quero ver como isso é. “Vem outro soldado para colocar-lhe sobre o coração a pequena roda de papel vermelho que vai servir de alvo. Ele detém a mão do soldado: