Releitura de 'Dom Quixote' é apresentada em teatros do Ceará"Dom Quixote" ganha adaptação para os palcos, com realização da Fundação Social Raimundo Fagner, nas cidades de Fortaleza, Orós e Icó
Na quarta-feira, 26, estreia o espetáculo “Renascimento – Uma Releitura de Dom Quixote” no Teatro São José, em Fortaleza, com entrada gratuita.
A peça de teatro é realizada pela Fundação Social Raimundo Fagner (FRFagner), criada pelo cantor há 25 anos.
A montagem faz parte do ciclo de 2025 do projeto pedagógico Aprendendo com Arte. No palco, 76 crianças e adolescentes atendidos pela instituição nas sedes de Orós e Fortaleza revisitam o clássico “Dom Quixote de la Mancha”, de Miguel de Cervantes Saavedra.
Com inspiração no período do Renascimento, que instaurou a cultura do racionalismo e do cientificismo na Europa do século XVI, o espetáculo explora os conflitos entre razão e imaginação, ciência e fé, progresso e utopia.
Jovens participaram de atividades formativas
Em material enviado à imprensa, o diretor musical Eduardo Saboya afirma que os educandos participaram de oficinas de música, teatro, dança e história da arte para construir a produção cênico-musical.
A fim de recriar a atmosfera da época, a trilha sonora inspira-se em compositores renascentistas como Giovanni Pierluigi da Palestrina, Claude Gervaise e William Byrd.
A apresentação também está marcada para ocorrer em Orós, na Igreja Católica de Guassussê, no dia 28, no Teatro Sesc em 2 de dezembro e no Teatro Ribeira dos Icós no dia 4 de dezembro.
Renascimento – Uma Releitura de Dom Quixote
Teatro São José
- Onde: Rua Rufino de Alencar, 299 - Centro
- Quando: quarta-feira, 26, às 14 horas
- Gratuito
Instagram: @frfagner
Igreja Católica de Guassussê
- Onde: Orós
- Quando: sexta-feira, 28, às 20 horas
- Gratuito
Teatro Sesc
- Onde: av. Duque de Caxias, 1.701 - Centro
- Quando: terça-feira, 2 de dezembro, às 19 horas
- Gratuito
Teatro Ribeira dos Icós
- Onde: Rua 7 de setembro, s/n - Icó
- Quando: quinta-feira, 4 de dezembro, às 15 horas
- Gratuito