Releitura de 'Dom Quixote' é apresentada em teatros do Ceará

Na quarta-feira, 26, estreia o espetáculo “Renascimento – Uma Releitura de Dom Quixote” no Teatro São José, em Fortaleza, com entrada gratuita. A peça de teatro é realizada pela Fundação Social Raimundo Fagner (FRFagner), criada pelo cantor há 25 anos.

A montagem faz parte do ciclo de 2025 do projeto pedagógico Aprendendo com Arte. No palco, 76 crianças e adolescentes atendidos pela instituição nas sedes de Orós e Fortaleza revisitam o clássico "Dom Quixote de la Mancha", de Miguel de Cervantes Saavedra. Com inspiração no período do Renascimento, que instaurou a cultura do racionalismo e do cientificismo na Europa do século XVI, o espetáculo explora os conflitos entre razão e imaginação, ciência e fé, progresso e utopia. Jovens participaram de atividades formativas Em material enviado à imprensa, o diretor musical Eduardo Saboya afirma que os educandos participaram de oficinas de música, teatro, dança e história da arte para construir a produção cênico-musical.

A fim de recriar a atmosfera da época, a trilha sonora inspira-se em compositores renascentistas como Giovanni Pierluigi da Palestrina, Claude Gervaise e William Byrd. A apresentação também está marcada para ocorrer em Orós, na Igreja Católica de Guassussê, no dia 28, no Teatro Sesc em 2 de dezembro e no Teatro Ribeira dos Icós no dia 4 de dezembro. Renascimento – Uma Releitura de Dom Quixote Teatro São José Onde: Rua Rufino de Alencar, 299 - Centro

Rua Rufino de Alencar, 299 - Centro Quando: quarta-feira, 26, às 14 horas

Gratuito