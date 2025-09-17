Blecaute: a arte como ferramenta política da periferia

estudante de Filosofia e artista visual fala sobre a sua obra, as referências de seu trabalho e a importância de investimento em artistas periféricos / Crédito: Alexia Ferreira

Ele sabe muito bem quem é, de onde veio, o que quer fazer. De um celular com tela trincada à pintura a óleo, Helder Carlos Xavier de Araújo — o Blecaute —, de 24 anos, soma conquistas com as quais nunca tinha nem sonhado. Ele exalta as raízes no Conjunto Riacho Doce, no bairro Passaré, periferia de Fortaleza. Para Blecaute, a arte é uma ferramenta política e de mudança social.

O artista quer "ser ponte" entre os mais velhos e os que virão, defendendo sempre o investimento nos que estão "nas margens, nas periferias". O também estudante de Filosofia pesquisa a temática das liberdades e celebra a população negra no Ceará em suas ilustrações.



Blecaute é nascido e criado no conjunto riacho doce, bairro Passaré, Fortaleza/Ce Crédito: Alexia Ferreira

Blecaute revela a importância da liberdade como tema central em seu trabalho, explorando-a sob diferentes óticas, e sublinha o poder da arte para construir novas narrativas. "Eu investigo a temática das liberdades, ora ontológica, ora antropologicamente e, através da potência de fabulação que a pintura permite, construo novos imaginários daqueles que tiveram suas feições e histórias apagadas pelo colonialismo", explica.

Artista visual, Blecaute, morador de Fortaleza, que tem como inspiração seu cotidiano e os símbolos de resistência para a comunidade negra Crédito: Alexia Ferreira

"Neste sentido, penso e utilizo a arte como uma ferramenta de História-memória, rememorando e retomando com dignidade estas figuras. Também concretizo, celebro e afirmo a importância e existência da população negra no estado do Ceara, primeira província a abolir a escravização, mas que por muito tempo foi conhecida por não ter negros", detalha.

Ele enfatiza o uso da arte como ferramenta política e de resgate histórico, principalmente ao reinterpretar figuras negras e apagadas pelo colonialismo, conferindo-lhes dignidade e visibilidade. O atual trabalho de Blecaute chama-se "LIVRE PRA CARALHO", por meio da qual ele propõe uma nova perspectiva para figuras que tiveram suas feições e histórias apagadas.



"Quando crio retrato de Preta Tia Simoa e Ana Souza — sendo o retrato uma das técnicas mais valorizadas e destinadas às elites, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo — lhes devolvendo um sorriso aberto, com joias em seus dentes, orelhas e pescoço, com cabelo loiro-pivete e sobrancelha com risquinhos, não apenas busco recuperar suas dignidades, mas aproximá-las de nós, pessoas negras que moram nas favelas de Fortaleza e do Ceará", diz. A arte na periferia: "eu só sou porque nós somos"

O artista também aborda os desafios e a necessidade de apoio a artistas periféricos, defendendo que a arte é um meio de luta e união para a comunidade Crédito: Alexia Ferreira





"Nas periferias de Fortaleza, que é onde eu vejo e para onde eu olho, corpos negros e favelados estão fazendo com pouco e entregando excelência, porque tudo que precisamos é de uma oportunidade", defende.

Ele deseja que mais projetos de intercâmbios artísticos sejam desenvolvidos e que o incentivo à arte seja de fato uma política de Estado. "O que jovens artistas das periferias do Ceará estão criando é também em resposta a isso. Nos unindo em diferentes linguagens também porque é necessário. Sozinhos nós somos quebrados muito facilmente, já unidos por todos os meios necessários e entregando excelência, creio que sem dúvidas venceremos e que lutaremos sem medo pela cultura no Ceará."