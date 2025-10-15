Edifício Andrea: 6 anos da tragédia que chocou Fortaleza

O Edifício Andrea, antes localizado na rua Tibúrcio Cavalcante, 2405, caiu há seis anos, em 15 de outubro de 2019 / Crédito: Mauri Melo em 19/10/2019

A queda do Edifício Andrea, no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, completa seis anos nesta quarta-feira, 15 de outubro de 2025 (15/10/25). O desabamento do prédio residencial de sete andares, em 2019, deixou nove pessoas mortas e sete feridas. O acontecido marca uma das maiores tragédias urbanas da história recente do Ceará.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) trabalharam durante quatro dias nas buscas. Foram nove mortos e sete sobreviventes resgatados dos escombros. A operação de salvamento mobilizou mais de 200 profissionais e emocionou o país pela intensidade das imagens e pela solidariedade de vizinhos e voluntários. O desabamento também despertou atenção para a necessidade de fiscalização em prédios antigos da cidade. Na época, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará (Crea-CE) anunciou a ampliação das vistorias preventivas em condomínios, enquanto a Prefeitura de Fortaleza iniciou discussões sobre uma lei de inspeção obrigatória.

Foram feitas 95 finalizações e 33 notificações prediais pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) entre novembro de 2019 e março de 2020. Com a pandemia, no entanto, foram suspensas. Retornaram gradualmente no início de 2021, sendo intensificadas novamente em 2022. Edifício Andrea: o que se sabe sobre as causas da queda As investigações técnicas apontaram que a tragédia foi provocada por falhas estruturais agravadas por intervenções irregulares. Durante a reforma, uma das colunas principais de sustentação teria sido cortada, comprometendo a estabilidade do edifício.

Laudos do Crea-CE e de peritos da Polícia Civil concluíram que a obra era executada sem acompanhamento adequado de engenheiro responsável e sem autorização formal. Apesar disso, as investigações mostraram que havia técnicas e conhecimentos para que o desabamento não acontecesse, mas os responsáveis pela obra demonstraram negligência quanto à segurança da estrutura. O desabamento do Edifício Andrea, residencial de sete andares deixou nove pessoas mortas e sete feridas Crédito: Sandro Valentim em 15/11/2019 No lote em que Edifício Andrea desabou, foi inaugurado o Quartel 15 de Outubro, do Corpo de Bombeiros, em março deste ano Crédito: SAMUEL SETUBAL Moradores e Voluntários fizeram homenagem com rosas brancas no sétimo dia às vítimas do Edifício Andrea Crédito: AURELIO ALVES A operação do Corpo de Bombeiros mobilizou mais de 200 profissionais para o resgate de vítimas do desabamento do Edifício Andrea Crédito: FCO FONTENELE Danton Torres Holanda, morador do bairro, acompanhou e fotografou o resgate das vítimas na queda do Edifício Andrea, em 2019 Crédito: FCO FONTENELE As obras da construção do Quartel 15 de outubro começaram em setembro de 2022 Crédito: FCO FONTENELE