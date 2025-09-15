'The Pitt': conheça a história da série destaque no Emmy 2025

'The Pitt': conheça a história da série destaque no Emmy 2025Ao lado de 'Adolescência', 'The Pitt' é destaque no Emmy 2025; conheça a história da série que levou as principais estatuetas da premiação de TV
As séries "The Pitt" e "Adolescência" tornaram-se os grandes destaques do Emmy 2025 - premiação realizada na noite do domingo, 14. A primeira levou três estatuetas, enquanto a segunda soma seis prêmios.
Em sua primeira temporada, "The Pitt" estreou na competição conquistando os principais prêmios: Melhor Série de Drama, Melhor Ator Principal em Série de Drama e Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama.
Já a minissérie "Adolescência", da Netflix, conquistou os prêmios de Melhor Minissérie, Melhor Ator Principal em Minissérie, Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie, Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie e Melhor Roteiro em Minissérie.
Conheça a história da série médica "The Pitt"
Disponível na HBO Max, a série médica americana "The Pitt" mostra a intensa rotina de um pronto-socorro lotado. A trama acompanha Dr. Michael "Robby" Robinavitch (Noah Wyle), o assistente-chefe da sala de emergência, e sua equipe durante um turno de 15 horas.
Dividida em 15 episódios, cada capítulo da temporada se passa em uma hora de atendimento e tem também uma hora de duração, apresentando o caos e os conflitos do ambiente de trabalho.
A história, que se passa em Pittsburgh, nos Estados Unidos, aborda questões como a sobrecarga dos profissionais, decisões éticas e a superlotação do sistema de saúde americano.
Durante a temporada, são apresentados casos diversos a todo momento e os internos, que chegam para encarar o primeiro dia de trabalho, engrossam as tensões.
Enquanto isso, os dramas pessoais desenrolam-se pelos corredores do hospital, desvelando as emoções de enfermeiros e médicos por trás dos jalecos.
Criada por R. Scott Gemmill, a produção já tem segunda temporada confirmada pela HBO. Além de destaque na 77ª edição do Emmy, "The Pitt" tem mais de 90% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.