'The Pitt': conheça a história da série destaque no Emmy 2025

Lançada em janeiro de 2025 nos Estados Unidos, série "The Pitt", da Max, retrata as vivências da emergência de um hospital

As séries "The Pitt" e "Adolescência" tornaram-se os grandes destaques do Emmy 2025 - premiação realizada na noite do domingo, 14. A primeira levou três estatuetas, enquanto a segunda soma seis prêmios. Em sua primeira temporada, "The Pitt" estreou na competição conquistando os principais prêmios: Melhor Série de Drama, Melhor Ator Principal em Série de Drama e Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama.

LEIA A CRÍTICA | The Pitt: série médica conquista público do streaming com drama e adrenalina Já a minissérie "Adolescência", da Netflix, conquistou os prêmios de Melhor Minissérie, Melhor Ator Principal em Minissérie, Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie, Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie e Melhor Roteiro em Minissérie. Conheça a história da série médica "The Pitt" Disponível na HBO Max, a série médica americana "The Pitt" mostra a intensa rotina de um pronto-socorro lotado. A trama acompanha Dr. Michael "Robby" Robinavitch (Noah Wyle), o assistente-chefe da sala de emergência, e sua equipe durante um turno de 15 horas.

Dividida em 15 episódios, cada capítulo da temporada se passa em uma hora de atendimento e tem também uma hora de duração, apresentando o caos e os conflitos do ambiente de trabalho. A história, que se passa em Pittsburgh, nos Estados Unidos, aborda questões como a sobrecarga dos profissionais, decisões éticas e a superlotação do sistema de saúde americano.

Durante a temporada, são apresentados casos diversos a todo momento e os internos, que chegam para encarar o primeiro dia de trabalho, engrossam as tensões. Enquanto isso, os dramas pessoais desenrolam-se pelos corredores do hospital, desvelando as emoções de enfermeiros e médicos por trás dos jalecos.