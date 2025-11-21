Obra de Frida Kahlo torna-se a mais cara já feita por uma mulher

Obra de Frida Kahlo torna-se a mais cara já feita por uma mulherCom obra arrematada por US$ 54,7 milhões, Frida Kahlo supera recordes próprios e mundiais; especialistas alertam sobre o destino da pintura
O mercado internacional de arte testemunhou um marco histórico nesta quinta-feira, 20, quando o autorretrato “El sueño (La cama)”, de Frida Kahlo, alcançou US$ 54,7 milhões (cerca de R$ 292,6 milhões) em um leilão da Sotheby’s, em Londres.
A venda transformou a mexicana na artista mulher mais valorizada do mundo, superando recordes anteriores e reacendendo debates sobre a preservação e o destino de obras emblemáticas.
Leia Também | Carolina - Quarto de Despejo: confira primeiras fotos da adaptação
Pintado em 1940, durante um período de intensas mudanças pessoais e estéticas, o quadro é considerado um dos autorretratos mais simbólicos de Kahlo.
A obra de arte valiosa de Frida Kahlo:
Na composição, a artista aparece deitada em uma cama de madeira em estilo colonial, coberta por um tecido bordado, enquanto um esqueleto cercado por dinamites repousa sobre travesseiros acima dela, uma imagem carregada de metáforas sobre dor, vida e morte.
A venda, porém, não passou despercebida por especialistas. De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), historiadores da arte demonstraram preocupação com a possibilidade de que a pintura (vista publicamente pela última vez no fim dos anos 1990) desapareça novamente em coleções privadas após o arremate.
Outros questionaram as implicações culturais do leilão, especialmente diante da relevância de Kahlo como símbolo da arte mexicana.
Apesar das críticas, a família da artista celebrou o momento. A sobrinha-neta Mara Romeo Kahlo afirmou à Associated Press que o recorde reforça a força da obra de Frida.
“Estou muito orgulhosa de que ela seja uma das mulheres mais valorizadas. Que mulher não se identifica com Frida? Acho que todos carregam um pedacinho dela no coração”, disse.
Antes deste recorde, a obra mais cara produzida por uma mulher era “Jimson Weed/White Flower No. 1”, de Georgia O’Keeffe, vendida por US$ 44,4 milhões em 2014.
Relembre | Quadro pintado por Rita Lee há mais de 25 anos vai a leilão no RJ
A própria Kahlo também superou seu valor anterior: em 2021, seu quadro “Diego e Eu” foi leiloado por US$ 34,9 milhões.
O salto atual impressiona ainda mais ao se considerar que “El sueño (La cama)” havia sido vendido em 1980 por apenas US$ 51 mil — cerca de mil vezes menos do que o valor alcançado agora.
O autorretrato estava em uma coleção particular cujo proprietário não foi revelado, assim como o comprador.
Trata-se de uma das poucas obras de Frida que permanecem fora do México, país onde todo o catálogo da artista é protegido por lei como patrimônio artístico nacional. Em território mexicano, suas pinturas não podem ser comercializadas no exterior nem sofrer qualquer tipo de alteração.
A Sotheby’s informou que o quadro recebeu pedidos de futuras exposições em Nova York, Londres e Bruxelas, embora ainda não haja confirmação de itinerário.
Sobre o assunto | Obra de Pablo Picasso vai à leilão por US$ 120 milhões
Quem foi Frida Kahlo?
Frida Kahlo (1907–1954) foi uma das artistas mais importantes do século 20, conhecida por autorretratos marcados por simbolismo, cores vibrantes e elementos da cultura mexicana.
Sua obra explora temas como identidade, dor física, relações afetivas e pertencimento cultural. Frida viveu grande parte da vida na Casa Azul, hoje transformada em museu na Cidade do México, e tornou-se um ícone mundial do feminismo, da resistência e da arte latino-americana.