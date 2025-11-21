Obra de Frida Kahlo torna-se a mais cara já feita por uma mulher

"El sueño (La cama)" faz Frida Kahlo quebrar recorde mundial / Crédito: Reprodução/ Instagram

O mercado internacional de arte testemunhou um marco histórico nesta quinta-feira, 20, quando o autorretrato “El sueño (La cama)”, de Frida Kahlo, alcançou US$ 54,7 milhões (cerca de R$ 292,6 milhões) em um leilão da Sotheby’s, em Londres. A venda transformou a mexicana na artista mulher mais valorizada do mundo, superando recordes anteriores e reacendendo debates sobre a preservação e o destino de obras emblemáticas.

Pintado em 1940, durante um período de intensas mudanças pessoais e estéticas, o quadro é considerado um dos autorretratos mais simbólicos de Kahlo. A obra de arte valiosa de Frida Kahlo:

Na composição, a artista aparece deitada em uma cama de madeira em estilo colonial, coberta por um tecido bordado, enquanto um esqueleto cercado por dinamites repousa sobre travesseiros acima dela, uma imagem carregada de metáforas sobre dor, vida e morte. A venda, porém, não passou despercebida por especialistas. De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), historiadores da arte demonstraram preocupação com a possibilidade de que a pintura (vista publicamente pela última vez no fim dos anos 1990) desapareça novamente em coleções privadas após o arremate.

Outros questionaram as implicações culturais do leilão, especialmente diante da relevância de Kahlo como símbolo da arte mexicana.

Apesar das críticas, a família da artista celebrou o momento. A sobrinha-neta Mara Romeo Kahlo afirmou à Associated Press que o recorde reforça a força da obra de Frida. “Estou muito orgulhosa de que ela seja uma das mulheres mais valorizadas. Que mulher não se identifica com Frida? Acho que todos carregam um pedacinho dela no coração”, disse.



Antes deste recorde, a obra mais cara produzida por uma mulher era "Jimson Weed/White Flower No. 1", de Georgia O'Keeffe, vendida por US$ 44,4 milhões em 2014. A própria Kahlo também superou seu valor anterior: em 2021, seu quadro "Diego e Eu" foi leiloado por US$ 34,9 milhões.