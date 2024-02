Quadro pintado por Rita Lee há mais de 25 anos vai a leilão no RJ

Um quadro pintado por Rita Lee (1947-2023) há mais de 25 anos será vendido em leilão no Rio de Janeiro neste domingo, 4. A ação é beneficente e irá ajudar o Retiro dos Artistas na cidade.

O evento acontecerá no restaurante La Fiorentina, local conhecido pelo reduto da boemia e artistas do Rio de Janeiro. Além do leilão da tela de Rita, haverá bate-papos com os jornalistas Galvão Bueno e Arnaldo Cezar Coelho sobre futebol e vinhos.