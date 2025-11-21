Autor lança livro infantojuvenil sobre narrativas quilombolas no Ceará

"Histórias Quilombolas", de Vinícios Ferraz, registra narrativas orais dos quilombos do Cumbe, Serra da Rajada e da Serra do Evaristo para o público infantil / Crédito: Maria Haydé/Divulgação

Na semana em que foi comemorado o Dia da Consciência Negra, o autor cearense Vinícios Ferraz publicou “Histórias Quilombolas”, livro infantojuvenil que traz um conjunto de narrativas da tradição oral de três quilombos do Ceará. Com lançamento realizado nesta sexta-feira, 21, o autor realizou a roda de conversa “Histórias de Encantamento dos Povos Quilombolas”, na Praça Clóvis Beviláqua, situada no Centro Histórico da cidade de Viçosa, no Ceará.

Promovendo um diálogo com o público infantil, o momento integrou parte da programação do 3º Festival Afrocearensidades, que movimenta os espaços culturais ao longo de novembro, com mais de 100 atividades que celebram a cultura negra. Na obra, Vinícios reúne tradições orais da comunidade quilombola da Serra da Rajada, em Caucaia, da Serra do Evaristo, em Baturité, e da comunidade quilombola do Cumbe, em Aracati. As histórias foram partilhadas com o autor durante a pesquisa realizada in loco nos territórios, intitulada “Histórias da Tradição Oral”, que contou com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. “O que mais me encantou nessas histórias, é o modo como esses povos quilombolas convivem com o mistério. De que forma esses territórios, que são ricos em experiências culturais, são também territórios sagrados, repletos de seres encantados que se manifestam e reverberam as ancestralidades neles”, conta Vinícios.

Com nove histórias no total, três de cada quilombo, Vinícios ressalta seu papel como um "mero mediador" dessas narrativas, que costumam ser passadas entre gerações de forma oral e que, por vezes, se perdem e não são valorizadas devido à ausência de um registro escrito. “Essas histórias pertencem aos povos quilombolas. Eu apenas organizei o livro, porque acredito que essas histórias, com a anuência dos seus guardiões e narradores originais, devem ser registradas para compor o acervo das bibliotecas, escolas, universidades, clubes literários e rodas de leitura”, defende. Saiba mais sobre Vinícios Ferraz Nascido e criado no Mondubim, em Fortaleza, aos 49 anos, Vinícios Ferraz é escritor, educador e artista.