O que fazer em Aracati: Turismo comunitário no Quilombo do Cumbe

Conhecida por praias e dunas, como Canoa Quebrada, Majorlândia e Quixaba, e pelo Carnaval, um dos mais procurados do Estado, Aracati é um município cearense localizado a pouco mais de 120 km de Fortaleza. Além das belezas frequentadas por cearenses e turistas, o município oferece experiências pouco conhecidas: a 9km do centro de Aracati está localizado o Quilombo do Cumbe, com a proposta de turismo comunitário e foco no contato com a natureza.

Desde 2014 certificada pela Fundação Cultural Palmares, a Comunidade Quilombola do Cumbe reúne mais de 100 famílias e é composto por maioria de pescadores, marisqueiros, agricultores e artesãos.

Segundo o pesquisador Alex Ratts, a palavra Cumbe quer dizer quilombo. "Cumbe é o nome que, na Venezuela, se dá aos quilombos – comunidades formadas por negros no período escravista". O território do Cumbe reúne manguezais, dunas e praias, e tem a carnaúba como principal símbolo.

Turismo Comunitário no Quilombo do Cumbe

Integrante da rede cearense de turismo comunitário - Rede Tucum, o Quilombo do Cumbe proporciona experiências sensoriais aos visitantes. De dormir vendo as estrelas, passear a cavalo, comer ostras recém retiradas a conversar com moradores, fazem parte da vivência no Cumbe.

Como chegar no Cumbe

Opções de táxis saindo do centro de Aracati

Preço médio: R$ 25 a R$ 30

De carro próprio

Como chegar: 9,2 km via estrada da Canavieira

Rota disponível em aplicativos como Waze e Google Maps

Hospedagem

É possível ficar tanto na casa de moradores, em quartos para duas ou mais pessoas, no bangalô da Niltinho ou em barracas, redes de palhoça ou alpendre. Cada estadia tem um valor, confira:

Hospedagem em quartos ou bangalô

Duas pessoas com café da manhã incluso

Quanto: R$ 110

Observação: para ficar mais de duas pessoas no mesmo quarto adicional de R$ 40 por pessoa. Falar com Cleomar, presidenta da Associação Quilombo do Cumbe

Reservas e mais informações: (88) 9263-8648 ou www.quilombodocumbe.com

Hospedagens em barracas, redes em palhoça ou alpendre

Quanto: R$40 (com café da manhã)

Reservas e mais informações: (88) 9263.8648 ou www.quilombodocumbe.com

Alimentação

Refeição Almoço ou janta

O quê: Mariscos, moqueca de arraia, galinha caipira, pirão, pratos a base de búzios, peixes e ostras.

Quanto: R$17

Mais informações: (88) 9951.1692 (Luciana dos Santos)

Passeios

Comer no Mato: Passeio de barco, parada em locais específicos da comunidade, 02 opções de refeições mais degustação de ostras assadas ou in natura. Seis horas de duração, para grupos de até seis pessoas.

Quanto: R$ 400

Passeio no Barco pelo Rio Jaguaribe: inclui parada para banho e degustação de ostras. Tem duração de 02h30min.

Quanto: R$ 150

Passeio na praia: inclui condução no carro da associação. Duração de 02h30min.

Quanto: R$ 150

Trilhas: Caminhada nas dunas ou rio.

Quanto: R$ 50

