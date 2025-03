Autor cearense estreia na Bienal do Livro: 'Nunca imaginei'

Escritor cearense Zé Maria lança livro infantil na Bienal do Livro do Ceará / Crédito: Erasmo Dantas/Divulgação

Amizade, inclusão, superação e acessibilidade: com esses temas, o escritor e professor cearense Zé Maria escreveu “A História Mais Linda do Mundo”. No centro do enredo, a pequena Sofia. Surda, ela enfrenta desafios diários “em um mundo que nem sempre está preparado para acolher sua forma de existir”. Esse é o segundo livro do autor, natural de São Gonçalo do Amarante, município localizado a 61 km de Fortaleza. Zé Maria lança a obra infantil em um evento no qual estreia como escritor: a XV Bienal Internacional do Livro do Ceará, realizada entre 4 e 13 de abril.

O lançamento ocorre em 5 de abril, às 15 horas, na Quadra Literária, espaço criado para democratizar o acesso de pequenas editoras, autores e autoras independentes à feira literária. Esta, então, é uma oportunidade de expandir seu trabalho a novos leitores.

Para o autor, estrear no evento é muito importante e uma realização pessoal: “Nunca imaginei poder estar lá com um livro meu”. Estreia na Bienal do Livro do Ceará: livro infantil sobre inclusão Com “A História Mais Linda do Mundo”, Zé Maria apresenta ao público a vida de Sofia, protagonista surda. Segundo o autor, ela carrega em sua jornada “resistência de tantas mulheres que transformaram silêncio em palavras, opressão em narrativa e invisibilidade em representatividade”. Leia também | Bienal do Livro do Ceará: cinco obras para ler antes do evento



A história também destaca sua mãe. No livro, ela conta como foi o nascimento de Sofia e todo o processo de inclusão até sua vida escolar. Assim, o contexto da feira literária se mostrou ainda mais potente para o lançamento. “A obra tem tudo a ver com o tema da Bienal, que neste ano fala sobre ‘Mulheres, Resistência e Literatura’. A mãe da Sofia é uma mãe atípica que nos ensina que a verdadeira comunicação é aquela que acontece quando abrimos nossa história para outras pessoas conhecerem”, elabora. Estreia na Bienal do Livro do Ceará: “Para mim, era algo impossível” Pela primeira vez participando da Bienal do Livro do Ceará como escritor, Zé Maria já foi ao evento anteriormente, mas como leitor. Ele acompanhava mesas-redondas com autores e comprava obras literárias.

Assim, já tinha a noção do poder transformador do evento: “A Bienal sempre foi, para mim, um lugar de encantamento. Nunca imaginei poder estar lá com um livro meu. Graças a Deus tive a oportunidade de me inscrever na Quadra Literária para lançar o livro no dia 5”. Leia mais | Escolas podem agendar visitação à Bienal do Livro 2025; saiba como Estrear no evento como escritor, então, soava como algo “impossível” para Zé Maria. Ele iniciou sua trajetória na Literatura após a perda do pai. Como conta, a “escrita veio como forma de terapia” e a partir dela surgiu seu primeiro livro, intitulado “Naquela Rua Mora Um Velho”.