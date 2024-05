Autor cearense lança romance inspirado na Serra de Ibiapaba

Além de escritor, Vazconcelos é professor, produtor cultural, editor e doutor em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Para ele, o maior desafio em escrever a narrativa desse novo romance foi trabalhar a construção da linguagem.

“Em literatura, o 'como dizer' é até mais importante do que 'o que dizer'. Não sou historiador, sou um ficcionista, embora eu não acredite na demarcação dessas áreas de modo objetivo, porque as fronteiras são muito tênues. Por isso, inicio o livro com algumas epígrafes”, expõe.

E de acordo com o autor, que já foi vencedor do Prêmio Clóvis Rolim de Contos e do Prêmio Osmundo Pontes de Literatura, ambos da Academia Cearense de Letras, a principal mensagem que o livro busca transmitir para o leitor é de que devemos "abrir os olhos para a tradição e para os tesouros escondidos no passado".