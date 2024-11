Entorno do Dragão ganha nova boate com missão de reviver boemia

Fuzuê Club inaugura nesta sexta-feira, 1º, na Praia de Iracema com as festas Voyage e Bateu

A festa depois da festa. Esse é o significado de "after party", termo original do inglês, que surgiu em Londres. Ainda em meados dos anos 1960, o também chamado de "after hours" era o momento em que as baladas da época fechavam, geralmente às 5 horas da manhã. Os artistas aproveitavam para se reunir para beber e relaxar depois dos shows realizados.



Como os fãs e o público haviam ido para casa, era onde esses grupos poderiam de fato festejar. O pós-festa só se consolidou como um evento propriamente a partir da década de 1970, com loft do DJ David Mancuso, na Broadway, que funcionava como um club fechado em Nova Iorque. O conceito se popularizou de tal forma que virou algo oficial e patrocinado por grandes marcas, como o after da Variety, que acontece após a cerimônia do Oscar.

Com a mesma premissa, surge o Fuzuê Club, fundado por Rafael Santiago. "Surgiu dos Afters no Fuzuê Bar, que iniciamos em maio com vários eventos às sextas e sábados e pausamos em setembro, quando vimos a necessidade de atender nosso público que procurava por festas noturnas com uma pista dançante", explica o também proprietário do Fuzuê Bar.