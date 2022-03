Urias apresenta show intimista em julho em Fortaleza

Cantora participa da primeira edição do selo "Gandaia Exclusive Sessions", do Gandaia Club, marcada para 8 de julho

Dona dos hits "Tanto Faz" e "Diaba", a artista mineira Urias tem apresentação marcada em Fortaleza para o dia 8 de julho, estreando o selo "Gandaia Exclusive Sessions", do Gandaia Club. O projeto propõe convidar grandes artistas para shows intimistas na casa.

O disco de estreia da cantora, "Fúria", lançado oficialmente em janeiro deste ano, chegou ao primeiro lugar da lista de álbuns mais vendidos do iTunes Brasil, marcando a primeira vez de uma artista trans negra na posição.

Sobre o assunto Dona do hit "Assalto perigoso", MC Melody anuncia show em Fortaleza

Cantora Urias repercute primeiro disco e shows na turnê de Pabllo Vittar

Duo eletrônico NoPorn faz show em Fortaleza em abril

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além dos feitos conquistados com o álbum, o single "Tanto Faz" se destacou entre as canções do disco e figurou no top 40 virais da plataforma de streaming musical Spotify.

Pela proposta do projeto intimista, os shows acontecerão no mezanino para um público limitado a no máximo 600 pessoas. Além da apresentação de Urias, o evento contará com a presença de DJs como Thigas, Sol Duarte, Viúva Negra e Daniel Freire.

Os ingressos já estão disponíveis para compra virtual e não haverá disponibilização de mais entradas uma vez que o número limitado for vendido.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GANDAIA (@gandaiaclub)

Urias no Gandaia Club

Quando: 8 de julho, a partir de 22 horas

Onde: Gandaia Club (rua Dragão do Mar, 72, Praia de Iracema)

Quanto: R$ 85 (3º lote, preço promocional)

Mais info: ltx.bio/gandaia

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags