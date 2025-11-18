Psiquiatra Nise da Silveira é homenageada em exposição gratuita

Pioneira na utilização de animais e das artes no tratamento de pessoas com transtornos mentais, Nise da Silveira é tema de exposição / Crédito: Reprodução/ Museu de Imagens do Inconsciente

Com a proposta de unir arte e saúde mental, exposição gratuita em homenagem aos 120 anos da psiquiatra Nise da Silveira chega a Caixa Cultural Fortaleza na terça-feira, 25, e fica em cartaz até 1° de março de 2026. LEIA TAMBÉM | Prática antimanicomial na arte, na vida e na política pública

No evento de abertura, a curadora Isabel Seixas e o consultor Eurípedes Junior farão uma visita guiada, às 19 horas. Intitulada "Nise - A Revolução pelo Afeto", a mostra conta com 157 obras do acervo do Museu de Imagens do Inconsciente, localizado no Rio de Janeiro. O equipamento foi criado por Nise da Silveira para expor obras de pacientes psiquiátricos e inaugurado em 1952. Fazem parte da exposição pinturas, desenhos, fotografias, gravuras, esculturas e documentos históricos do museu. A mostra é dividida nas seções "Contexto, Dor e Afeto", "Nise – Ser Mulher, Ser Revolucionária" e "O Atelier". Cada uma se dedica a apresentar a origem do trabalho terapêutico da médica e o contexto da época, sua metodologia de tratamento com a arte e a simular seu ateliê.

Quem foi Nise da Silveira? Falecida em 1999, a psiquiatra alagoana Nise da Silveira teria completado 120 anos em fevereiro deste ano. Ela teve sua carreira marcada pela oposição a tratamentos agressivos a pessoas em sofrimento psíquico, como internação, eletrochoques, insulinoterapia e lobotomia. Presa e exilada durante a ditadura militar, ela fundou a Seção de Terapêutica Ocupacional em 1946, após anistia, no antigo Centro Psiquiátrico Nacional de Engenho de Dentro, que hoje leva seu nome.

Além do Museu de Imagens do Inconsciente, um centro de estudo e pesquisa, ela criou uma clínica destinada ao tratamento de egressos de instituições psiquiátricas, a Casa das Palmeiras, e organizou grupos de estudos e pesquisas. Nise da Silveira firmou-se como pioneira no tratamento de pacientes com transtornos mentais baseado nas artes, indo na contramão das convenções médicas de sua época. Hoje, é reconhecida por ter revolucionado a saúde psiquiátrica no Brasil.

Nise - A Revolução pelo Afeto

Quando: terça-feira, 25, até 1° de março de 2026; terça a sábado, das 10h às 20 horas; domingo e feriados das 10h às 19 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza - Galeria Multiuso (av. Pessoa Anta, 287, na Praia de Iracema)

Gratuito

Mais infos: @mostra_nise

Mais infos: @mostra_nise Oficinas Tema: “Nise, uma psiquiatra rebelde”; apresentará um panorama geral do legado de Nise da Silveira, onde serão abordados, entre outros pontos, a história da construção e desenvolvimento das ideias e trabalhos de Nise da Silveira; a Terapêutica Ocupacional e o Museu de Imagens do Inconsciente; e a

atualidade das ideias de Nise no panorama da saúde mental mundial pós-pandemia.