"Nem maldito, nem tropicalista": relembre entrevista com Jards Macalé

“Se chamavam a gente de ‘maldito’, na verdade, estavam chamando os outros de caretas”, afirmou Jards Macalé ao ser questionado sobre o que pensava a respeito do apelido que lhe foi concedido pelo mercado fonográfico brasileiro. O termo “a gente” incluía também nomes como Jorge Mautner, Sérgio Sampaio, Luiz Melodia, Tom Zé, músicos que fugiam do padrão de produção do momento.

Nascido em 3 de março de 1943, no Rio de Janeiro, Jards Macalé iniciou sua trajetória artística na década de 1960 ao se apresentar em casas de shows da região, tendo suas composições gravadas por nomes como Gal Costa. Sua projeção nacional foi alcançada ao participar do show “Opinião”, ao lado de Maria Bethânia. Jards também assinou as guitarras e arranjos do inconfundível "Transa" (1972), de Caetano Veloso. Apesar da relação e do trabalho construídos, recusou durante toda a vida o rótulo de tropicalista. Essas e outras declarações foram concedidas em entrevista às Páginas Azuis do O POVO, publicada em 13 de janeiro de 2014. À época, aos 71 anos, o músico recebeu O POVO no quarto do hotel onde estava hospedado em Fortaleza, durante sua participação no Festival Internacional de Biografias (FIB).

O encontro aconteceu horas antes de sua apresentação com Jorge Mautner na Praia de Iracema. Durante a entrevista, que durou 50 minutos, Jards permaneceu com o cigarro à mão. “Fumo muito, mas minha memória é ótima, viu?”, brincou o artista. Nesta segunda-feira, 17, o cantor e compositor morreu aos 82 anos, em decorrência de uma parada cardíaca.

Bom na música e ruim de bola: o começo na música Na ocasião, Jards Macalé contou que sempre foi “ruim de bola” e que, apesar de ter uma coleção de bolas em casa e insistir em jogar sozinho, não conseguiu se aprimorar no esporte. Foi daí que veio seu apelido, “Macalé”, nome do ex-jogador do Botafogo, lembrado como “perna de pau”. “Mas, na música... aí eu jogo bem”, disse ele. O interesse pela música surgiu ainda na adolescência, quando tinha uma vizinha que estudava violão nos fundos da casa onde morava.