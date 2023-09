Caetano Veloso apresenta ‘Transa’ em São Paulo; saiba sobre ingressos

O músico Caetano Veloso anunciou novos shows do álbum “Transa”. Celebrando 50 anos de lançamento do disco, a nova apresentação será realizada em São Paulo. Em setembro, o cantor e compositor brasileiro revelou duas datas do show comemorativo no Rio de Janeiro para o mês de novembro.

A apresentação na capital paulista irá ocorrer no dia 25 de novembro, no Espaço Unimed. Os ingressos para o show estão à venda no Ticket360, com valores de R$ 380 a R$ 720.

O show do baiano em São Paulo contará com a participação de Jards Macalé e dos percussionistas Tutty Moreno e Áureo de Souza. Os três músicos foram convidados para a gravação do álbum original.