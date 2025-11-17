Cuiabano chega à reta final do contrato com o Botafogo

Cuiabano chega à reta final do contrato com o BotafogoFuturo do lateral-esquerdo ainda é incerto. Ele está no Glorioso por empréstimo (pertence ao Nottingham Forest)
Identificado com o Botafogo, o lateral-esquerdo Cuiabano terá pela frente, na teoria, suas últimas partidas pelo Glorioso. Afinal, o defensor, emprestado pelo Nottingham Forest (ING), assinou contrato com o Mais Tradicional somente até o fim desta temporada. Ou seja, são cinco partidas (Sport, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza – todos pelo Campeonato Brasileiro) antes de nova despedida.
Na metade de 2025, o Botafogo vendeu Cuiabano ao clube da Premier League, a elite do futebol na Terra da Rainha. No entanto, sem espaço na equipe britânica, o lateral voltou ao Glorioso, desta vez, por empréstimo, até o fim do ano. A proximidade entre o sócio majoritário da SAF do Alvinegro, John Textor, e o proprietário do Forest, Evangelos Marinakis, ajudou neste acerto.
O Forest entendeu que Cuiabano precisaria manter o ritmo de jogo para retornar ao Reino Unido mais maduro e com o futebol melhor desenvolvido. Assim, topou ceder a fera ao Botafogo e exigiu que o atleta estudasse inglês.
Cuiabano gosta do Botafogo e mantém o desejo de permanência. Contudo, o futuro do lateral-esquerdo ainda é incerto.
Além de Cuiabano, outro jogador do Botafogo tem contrato até o fim do ano: o também lateral-esquerdo Marçal. Neste caso, entretanto, já há negociações pela renovação do jogador de 36 anos, o mais longevo do elenco do Mais Tradicional.
O Botafogo buscou Cuiabano, em 2024, no Grêmio. Com mais de 70 jogos pelo Botafogo, o camisa 6 ajudou o time a conquistar a Copa Libertadores e o Brasileirão do ano passado.