Cuiabano chega à reta final do contrato com o Botafogo

Futuro do lateral-esquerdo ainda é incerto. Ele está no Glorioso por empréstimo (pertence ao Nottingham Forest) / Crédito: Jogada 10

Identificado com o Botafogo, o lateral-esquerdo Cuiabano terá pela frente, na teoria, suas últimas partidas pelo Glorioso. Afinal, o defensor, emprestado pelo Nottingham Forest (ING), assinou contrato com o Mais Tradicional somente até o fim desta temporada. Ou seja, são cinco partidas (Sport, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro e Fortaleza – todos pelo Campeonato Brasileiro) antes de nova despedida. Na metade de 2025, o Botafogo vendeu Cuiabano ao clube da Premier League, a elite do futebol na Terra da Rainha. No entanto, sem espaço na equipe britânica, o lateral voltou ao Glorioso, desta vez, por empréstimo, até o fim do ano. A proximidade entre o sócio majoritário da SAF do Alvinegro, John Textor, e o proprietário do Forest, Evangelos Marinakis, ajudou neste acerto.