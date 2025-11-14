Quadrinista do O POVO realiza performance temática no Mês da Consciência Racial

Quadrinista do O POVO realiza performance temática no Mês da Consciência RacialAtividade é parte da programação da Secultfor de celebrações do Mês da Consciência Negra; diversos equipamentos da Capital terão ações gratuitas
Entre 17 a 22 de novembro, Fortaleza recebe uma série de oficinas, roda de conversa, performances, exposições e outras atividades para celebrar o Mês da Consciência Negra.
As ações acontecem através do projeto Negras Fortalezas em equipamentos diversos da Capital. A oficina “Entre o toque e o corpo – A história viva da Capoeira Cearense” abre a agenda na segunda-feira, 17, com ministração do Mestre Robério no Ponto de Cultura Viva Capoeira.
As atividades integram a programação da Secultfor de celebrações do Mês da Consciência Negra. Diversos equipamentos da Capital terão ações gratuitas.
O Minicurso “Tradução em Línguas de Sinais, Cultura e Acessibilidades Dissidentes: Práticas Anticapacitistas e Antirracistas”, com Francisco Manoel, dá prosseguimento à programação, na terça-feira, 18 de novembro, na Casa do Barão de Camocim.
No mesmo dia, acontece o workshop "Produção para Backstage”, com Fernanda Sobral, a partir das 18 horas, a atividade também ocorre no dia 19, no mesmo horário, no Centro Cultural Belchior.
A artista Dhîow, que também é quadrinista do O POVO com tirinhas publicadas sempre às segundas-feiras, realiza a performance “Alucinação Arte Urbana no Pirambu” no Grande Pirambu, na sexta-feira, 21 de novembro.
Para pensar o papel da cultura dentro da luta antirracista, acontecerá o Ciclo Formativo “O papel da cultura na educação para a equidade racial”, com Dione Silva, Izabel Accioly, Levy Freitas e mediação de Mabel Castro na Casa do Barão de Camocim, também na sexta-feira, 21 de novembro.
A agenda encerra com a finalização da exposição “Odoyá! Salve a Mãe de todas as cabeças!” e com a festa Palo$a Baile, no sábado, 22.
Confira a programação completa:
17 de novembro (segunda-feira)
- 19h - Workshop: Entre o toque e o corpo - A história viva da Capoeira Cearense, com Mestre Robério
- Onde: Ponto de Cultura Viva Capoeira Viva (Rua Gonçalves Lêdo, 125 – Centro)
- Classificação Livre
18 de novembro (terça-feira)
- 15h às 17h - Minicurso: Tradução em Línguas de Sinais, Cultura e Acessibilidades Dissidentes: Práticas Anticapacitistas e Antirracistas, com Francisco Manoel
Onde: Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632 – Centro)
20 vagas | Classificação Livre
Inscrições por ordem de chegada
- 18h - Workshop: Produção para Backstage, com Fernanda Sobral
Quando: 18 e 19 de novembro
Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 – Praia de Iracema)
20 vagas | Classificação: Livre
19 de novembro (quarta-feira)
- 14h às 16h - Oficina de Abayomi, com Carlos Henrique Brito
Onde: Biblioteca Pública Cristina Poeta (Rua Raimundo Ribeiro, 580 – Autran Nunes)
Aberto ao público
- 15h30 às 16h30 - Roda de conversa e vivência com brincadeiras afrobrasileiras
Onde: Biblioteca Pública Herbênia Gurgel (Rua 541 E, altura do nº 25, 2ª etapa – Conj. Ceará II)
Aberto ao público
21 de novembro (sexta-feira)
- 14h - Alucinação Arte Urbana no Pirambu, com Dhiôw
Onde: Rua Pedro Artur, 521 – Grande Pirambu
Acesso livre
- 17h - Abertura da Ocupação a Céu Aberto - Negro é um rio que navego em sonhos
Onde: Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632 – Centro)
Classificação Livre | Ação em parceria com a Galeria da Liberdade
- 18h às 20h - Ciclo Formativo: O papel da cultura na educação para a equidade racial, com Dione Silva, Izabel Accioly, Levy Freitas e mediação de Mabel Castro
Onde: Casa do Barão de Camocim (Rua General Sampaio, 1632 – Centro)
Classificação Livre | Acessível em Libras
Acesso por ordem de chegada
22 de novembro (sábado)
- 9h às 21h - Encerramento - Odoyá! Salve a Mãe de todas as cabeças!, com curadoria de Jean dos Anjos
Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 – Praia de Iracema)
- 16h - Workshop: Samba de Qualidade, com Mestra Carla e Associação Zumbi Capoeira
Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 – Praia de Iracema)
Aberto ao público | Classificação: Livre
- 19h - Show: Sarau Preto Ocupa — Arte Negra em Cena, com Vits e convidados especiais
Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 – Praia de Iracema)
Acesso livre
- 20h30 - Palo$a Baile
Onde: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajús, 123 – Praia de Iracema)
Acesso livre