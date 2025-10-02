O que é a demência de corpos de Lewy, diagnosticada em Milton Nascimento

Getty Images Milton Nascimento foi homenageado da Portela em seu enredo para o Carnaval 2025 Aos 82 anos, o cantor Milton Nascimento foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL), um dos tipos mais comuns de demência. A informação foi revelada pelo filho e empresário do artista, Augusto Nascimento, nas redes sociais. "Tem sido uma batalha diária, uma dor intensa e um vazio enorme no peito, pois, de alguma forma, o meu melhor amigo está me deixando aos poucos", escreveu Augusto em um post no Instagram.

Milton Nascimento já havia sido diagnosticado com a doença de Parkinson há dois anos. O cantor se aposentou dos palcos em 2022, depois de uma turnê nacional. Entenda, a seguir, o que é a demência por corpos de Lewy, como ela se manifesta e o que pode ser feito para lidar com ela. O que é a demência de corpos de Lewy? A DCL ocorre quando depósitos anormais de proteínas se acumulam dentro das células nervosas do cérebro. Uma dessas proteínas é a chamada alfa-sinucleína — e os depósitos formados são chamados de corpos de Lewy. À medida que a doença progride, os acúmulos de corpos de Lewy causam danos às células nervosas, afetando a forma como elas se comunicam.

Na DCL, as células nervosas afetadas estão em áreas do cérebro que controlam o pensamento, a memória e o movimento corporal. Segundo a organização Alzheimer's Research UK, a DCL afeta de 10 a 15% das pessoas com demência e é a terceira doença mais comum que causa demência, depois do Alzheimer e da demência vascular. Para cada 100 pessoas com demência, cerca de 10 a 15 terão DCL.

Há relação com o Parkinson? Há uma relação próxima entre a DCL e a doença de Parkinson, já que em ambos os casos há o acúmulo de corpos de Lewy nas células nervosas cerebrais. Isso significa também que pessoas com diagnóstico de Parkinson têm maior probabilidade de desenvolver demência. Como as duas doenças podem afetar os pacientes de formas muito semelhante, os diagnósticos costumam depender do momento em que certos sintomas aparecem, segundo a Alzheimer's Research.

Se os problemas de memória e os sintomas de demência aparecerem antes ou ao mesmo tempo que os problemas e sintomas de movimento, é provável que um diagnóstico de DCL seja dado. Mas se os problemas de movimento da doença de Parkinson surgirem um ano ou mais antes de alterações cognitivas ou de memória, um diagnóstico de doença de Parkinson é mais esperado. Getty Images Quais são os principais sintomas? "Muitas pessoas associam a demência com a perda de memória — e esse pode ser mesmo um dos sintomas da demência de corpos de Lewy — mas, na verdade, é mais complicado do que isso", afirma Simon Ridley, médico da Alzheimer's Research UK, à BBC.