Grammy Latino 2025: horário, indicados e onde assistir ao vivo

Grammy Latino 2025: horário, indicados e onde assistir ao vivoCerimônia acontece nesta quinta-feira, 13, direto de Las Vegas, com presença de artistas brasileiros como Liniker, Marina Sena, Ana Castela e Alcione
A 26ª edição do Grammy Latino celebra a música da América Latina com forte presença brasileira. Nesta quinta-feira, 13, Las Vegas se transforma no grande palco da 26ª edição do Grammy Latino 2025, uma celebração que reúne os principais artistas e produtores da América Latina.
A cerimônia promete espetáculos marcantes, surpresas e consagração de nomes que vêm redefinindo o som latino — com destaque para talentos do Brasil entre os indicados.
Entre os nomes que brilham na disputa estão Liniker, Marina Sena, Ana Castela, Alcione, Zeca Pagodinho, Luedji Luna, Djonga, Baianasystem, Carol Biazin e Rubel.
Liniker, que já fez história no prêmio, é novamente uma das grandes apostas da noite, concorrendo nas categorias de maior prestígio com o disco Caju e a faixa Veludo Marrom.
A cerimônia principal acontece na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas (EUA), e promete unir ritmos, estilos e culturas em uma celebração que exalta a diversidade musical da região.
Grammy Latino 2025: que horas será e onde assistir
A pré-cerimônia do Grammy Latino 2025, onde são anunciados os primeiros vencedores, começa às 16h30min (horário de Brasília) e será transmitida no canal oficial do Grammy Latino no YouTube.
O pré-show oficial, com cobertura do tapete vermelho e entrevistas exclusivas, inicia às 21 horas, seguido pela cerimônia principal às 22 horas.
A transmissão completa e ao vivo poderá ser acompanhada pelos canais Multishow, BIS e pela plataforma Globoplay.
Indicados ao Grammy Latino 2025
Veja a seguir todas as categorias e indicados.
Álbum do Ano
- Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
- DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
- Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Raíces – Gloria Estefan
- Puñito de Yocahú – Vicente García
- Al Romper La Burbuja – Joaquina
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Palabra de To’s (seca) – Carín León
- Caju – Liniker
- En Las Nubes - Con Mis Panas – Elena Rose
- ¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Gravação do Ano
- Baile Inolvidable – Bad Bunny
- DtMF – Bad Bunny
- El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- Lara – Zoe Gotusso
- Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
- Cancionera – Natalia Lafourcade
- Ao Teu Lado – Liniker
- Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz
Canção do Ano
- Baile Inolvidable – Bad Bunny
- Bogota – Natalia Lafourcade
- DtMF – Bad Bunny
- El Dia Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Otra Noche de Llorar – Mon Laferte
- Palmeras En El Jardin – Alejandro Sanz
- Si Antes te Hubiera Conocido – Karol G
- #Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Veludo Marrom - Liniker
Artista Revelação
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Juliane Gamboa
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morph
- Sued Nunes
- Ruzzi
Melhor Canção em Língua Portuguesa
- Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
- Ouro de Tolo - Marina Sena
- Transe - Zé Ibarra
- Um Vento Passou - Milton Nascimento & esperanza spalding
- Veludo Marrom - Liniker
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
- No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
- Fugacidade - Janeiro
- Caju - Liniker
- Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
- Coisas Naturais - Marina Sena
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
- O Mundo Dá Voltas - Baianasystem
- Colinho - Maria Beraldo
- Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
- Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
- Big Buraco - Jadsa
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
- Só Quero Ver - BK’ & Evinha
- Demoro a dormir - Djonga ft. Milton Nascimento
- Caju - Liniker
- A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil
- Barbie - Mc Tuto ft Dj Glenner
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
- Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
- Razão da Esperança - Paloma Possi
- Onde Guardamos As Flores? - Resgate
- Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares
- A Maior Honra - Julliany Souza
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
- Casa Coração - Joyce Alane
- Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
- Universo De Paixão - Natascha Falcão
- Transespacial - Fitti
- Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
- Sentido - 5 A Seco
- Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
- Pique - Dora Morelenbaum
- Divina Casca - Rachel Reis
- Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel
Melhor Álbum de Música Sertaneja
- Let's Go Rodeo - Ana Castela
- José & Durval - Chitãozinho e Xororó
- Obrigado Deus - Léo Foguete
- Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
- Do Velho Testamento - Tierry
Melhor Álbum de Samba/Pagode
- Alcione - Alcione
- Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2
- Pagode Da Mart'nália - Mart'nália
- Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
- Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres) -
- Sorriso Maroto
Melhor Álbum de Música Urbana
- Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
- Underwater - Fariana
- Naiki - Nicki Nicole
- MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
- Elyte - Yandel
Melhor Álbum Instrumental
- Alma En Cuba - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
- Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
- Ida e Volta - Yamandu Costa
- Havana Meets Harlem - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
- Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv
Melhor Álbum de Música Infantil
- Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande
- As Aventuras de Caramelo - Antonio Caramelo, Malibu
- Cenas Infantis - Palavra Cantada
- Buscapié - Luis Pescetti, Juan Quintero
- Jirafas - Rita Rosa
Compositor do ano
- Edgar Barrera
- João Ferreira
- Pablo Preciado
- Mónica Vélez
- Ale Zéguer
Melhor Vídeo Musical Versão Longa
- Papota - Ca7riel & Paco Amoroso
- Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
- Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
- Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno
Produtor do Ano
- Rafa Arcaute, Federico Vindver
- Edgar Barrera
- Nico Cotton
- Andres Torres, Mauricio Rengifo
- Matheus Stiirmer