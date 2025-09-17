Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com Liniker e Marina Sena, veja lista de brasileiros no Grammy Latino

Com Liniker e Marina Sena, veja lista de brasileiros no Grammy Latino

Grammy Latino divulga lista completa de indicados à 26ª edição da premiação; Liniker, Marina Sena e Djonga competem nas categorias
Autor Lillian Santos, Raquel Aquino
Lillian Santos, Raquel Aquino
Tipo Notícia

Referência mundial em premiações de música, o Grammy Latino realiza neste ano sua 26ª edição, com indicações que destacam o Brasil no cenário musical da América Latina. Nesta quarta-feira, 17, a Academia Latina da Gravação divulgou lista completa com todos os indicados em cada categoria.

Reunindo nomes relevantes de diversos gêneros e estilos, a competição traz artistas do Brasil, Porto Rico, Colômbia, Peru, Argentina, Cuba e outros países da América Latina que competem nas 60 categorias do prêmio internacional.

Com três novas categorias – Mídias Visuais, Melhor Música para Mídias Visuais e Melhor Canção de Raízes –, a cerimônia do 26º Grammy Latino ocorre no dia 13 de novembro deste ano, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Grammy Latino: confira brasileiros que ganharam destaque

Entre os destaques, os músicos brasileiros João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê foram indicados em Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com “Dominguinho”, disco que celebra o forró.

Já a cantora paulista Liniker foi indicada em sete categorias, incluindo em segmentos mais disputados como Gravação do Ano, Álbum do Ano e Canção do Ano.

Confira os brasileiros que concorrem no 26º Grammy Latino

Gravação do Ano

  • “Ao teu lado”, de Liniker
  • "Baile Inolvidable", de Bad Bunny
  • "DTmF", de Bad Bunny 
  • "El Día Del Amigo", de CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "#Tetas", de CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "Desastres Fabulosos", de Jorge Drexler & Conociendo Rusia
  • "Lara", de Zoe Gotusso
  • "Si Antes Te Hubiera Conocido", de Karol G
  • "Cancionera", de Natalia Lafourcade
  • "Palmeras En El Jardín", de Alejandro Sanz

Álbum do Ano

  • “Caju”, de Liniker
  • "Cosa Nuestra", de Rauw Alejandro
  • "Debí tirar más fotos", de Bad Bunny
  • "Papota", de CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "Puñito De Yocahú", de Vicente García
  • "Al romper la burbuja", de Joaquina
  • "Cancionera", de Natalia Lafourcade
  • "Palabra De To's (Seca)", de Carín León
  • "En Las Nubes - Con Mis Panas", de Elena Rose
  • "¿Y Ahora Qué?", de Alejandro Sanz

Canção do Ano

  • “Veludo marrom”, de Liniker
  • "Baile inolvidable", de Bad Bunny
  • "Bogotá", de Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres
  • "Cancionera", de Natalia Lafourcade
  • "DTmF", de Bad Bunny
  • "El Día Del Amigo", de Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver
  • "Otra Noche De Llorar", Mon Laferte
  • "Palmeras En El Jardín", de Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire, Elena Rose & Alejandro Sanz
  • "Si Antes Te Hubiera Conocido", de Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G
  • "#Tetas", de Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gale, Vicente Jiménez & Federico Vindver

Melhor Artista Revelação

  • Juliane Gamboa
  • Sued Nunes
  • Alleh
  • Annasofia
  • Yerai Cortés
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Alex Luna
  • Paloma Morphy
  • Ruzzi

Melhor Álbum de Música Urbana

  • “MPC (Música Popular Carioca)”, Papatinho
  • "Debí tirar más fotos", de Bad Bunny
  • "Underwater", de Fariana
  • "Naiki", de Nicki Nicole
  • "Elyte", de Yandel

Melhor Álbum Instrumental

  • “Ida e Volta”, Yamandu Costa
  • “Saga”, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
  • "Alma En Cuba", de Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
  • "Havana Meets Harlem", de Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
  • "Y El Canto De Todas", de Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv

Melhor Álbum de Jazz Latino

  • “Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC”, Hamilton De Holanda
  • "La Fleur De Cayenne", de Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
  • "Luces y Sombras", de Iván Melon Lewis Trio
  • "Cuba And Beyond", de Chucho Valdés, Royal Quartet
  • "Golden City", de Miguel Zenón

Melhor Álbum Infantil

  • “Cenas Infantis”, de Palavra Cantada
  • “Aventuras De Caramelo”, de Antonio Caramelo e Malibu
  • "Los Nuevos Canticuentos", de Gustavo Gordillo, Andrés Leal, Juan Gabriel Turbay & Carlos Vives
  • "Buscapié", de Luis Pescetti, Juan Quintero
  • "Jirafas", de Rita Rosa

Melhor Álbum de Música Clássica

  • “Radamés”, de São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists
  • "Brouwer", de Erena & Others: Guitar Works
  • "Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina", de María Dueñas, Gustavo Dudamel, conductor e Dmitry Lipay
  • "Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World", de Isabel Dobarro; Javier Monteverde
  • "Sisters Of The Moon", de Susana Gómez Vázquez e Gonzalo Noqué

Melhor Arranjo

  • “Sapato Velho”, de Rafael Beck & Felipe Montanaro, arranjadores (Rafael Beck e Felipe Montanaro)
  • “Flight 962”, de Cassio Vianna, arranjador (Cassio Vianna Jazz Orchestra)
  • "Te Deseo Muy Felices Fiestas", de Cheche Alara
  • "Procuro Olvidarte", de Edy Lan, arranger
  • "Bach's Cuban Concerto For Piano And Tres", de Joachim Horsley
  • "Camaleón", de Cesar Orozco

Compositor do Ano

  • João Ferreira por “A Gente Pode Sair Dessa” (Vitor Kley), “Água-Viva” (Anavitória), “As Desvantagens De Amar Alguém Que Mora Longe” (Lagum) e “Flores Da Rua” (Samuel Rosa)
  • Edgar Barrera por  "Atención" (Ivan Cornejo), "Contigo Al Cielo" (Christian Nodal), "Ese Vato No Te Queda" (Carin León Featuring Gabito Ballesteros)", "Hoy No Me Siento Bien" (Alejandro Sanz & Grupo Frontera), "Milagros" (Karol G), "Si Antes Te Hubiera Conocido" (Karol G), "Soltera" (Shakira), "Tommy & Pamela" (Peso Pluma, Kenia Os), "Una Noche Contigo" (Juanes) 
  • Pablo Preciado, por "Cosas Del Destino" (El Divorcio) (Los Tigres Del Norte), "Me Gusta Mi Vida (Intocable), "No Quiero Hablar" (Ángela Aguilar), "Sé Feliz X Mi" (Christian Nodal), "Ya No La Friegues" (Carín León) 
  • Mónica Vélez por "A Dos De Borrarte" (Ángela Aguilar), "Bendito Desamor" (Río Roma), "Para Siempre Triste" (Gloria Trevi, Monica Naranjo), "Por Si Me Vuelves A Querer" (Camila) e "Supernova" (Camila) 
  • Ale Zéguer por ""El Amor De Mi Herida" (Carín León), "La Bienvenida" (Yuridia), "Miedo A Las Alturas" (Sofi Saar), "Nadie Se Va Como Llegó" (Ángela Aguilar), "Polvo De Gigantes" (Kurt, Edén Muñoz), "¿Quién Lo Hará?" (Carlos Rivera), "Regresa" (Camila), "Te Tardaste" (Río Roma) e "Un Minuto De Silencio" (Ángela Aguilar)

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação

  • “Caju”, de Liniker
  • "Bodhiria", de Judeline
  • "Cancionera", de Natalia Lafourcade
  • "Enquanto Os Distraídos Amam", de Pedro Emílio
  • "Love Cole Porter", de Antonio Adolfo

Melhor Vídeo Musical Versão Curta

  • “Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (DLRE)”, de BK'
  • "EL CLúB", de Bad Bunny 
  • "#Tetas", de CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "Cura Pa Mi Alma", de Vera Grv
  • "Full Time Papi", de Guitarricadelafuente

Melhor Vídeo Musical Versão Longa

  • “Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça”, de Hodari
  • “Milton Bituca Nascimento”,  de vários artistas
  • "Papota", de CA7RIEL & Paco Amoroso
  • "Mon Laferte, Te Amo", de Mon Laferte
  • "Lamento", de Gaby Moreno

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

  • “Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)”,de  Ton Carfi
  • “Razão Da Esperança”, de Paloma Possi
  • “Onde Guardamos As Flores?”, de Resgate
  • “Memóri4s (Ao Vivo)”, de Eli Soares
  • “A Maior Honra”, de Julliany Souza

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

  • “No Escuro, Quem É Você?”, de Carol Biazin
  • “Fugacidade”, de Janeiro
  • “Caju”, de Liniker
  • “Maravilhosamente Bem”, de Julia Mestre
  • “Coisas Naturais”, de Marina Sena

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

  • “O Mundo Dá Voltas”, de Baianasystem
  • “Colinho”, de Maria Beraldo
  • “Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas”, de Tó Brandileone
  • “Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!”, de Djonga
  • “Big Buraco”, de Jadsa

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

  • “Só Quero Ver”, de BK’ & Evinha
  • “Demoro A Dormir”, de Djonga Featuring Milton Nascimento
  • “Caju”, de Liniker
  • “A Dança (Ao Vivo)”, de Mc Hariel & Gilberto Gil
  • “Barbie”, de Mc Tuto Featuring Dj Glenner

Melhor Álbum de Samba/Pagode

  • “Alcione”, de Alcione
  • “Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci”, de Marcelo D2
  • “Pagode Da Mart'nália”, de Mart'nália
  • “Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)”, de Zeca Pagodinho
  • “Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)”, de Sorriso Maroto

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

  • “Sentido”, de 5 A Seco
  • “Um Mar Pra Cada Um”, de Luedji Luna
  • “Pique”, de Dora Morelenbaum
  • “Divina Casca”, de Rachel Reis
  • “Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?”, de Rubel

Melhor Álbum de Música Sertaneja

  • “Let's Go Rodeo”, Ana Castela
  • “José & Durval”, Chitãozinho & Xororó
  • “Obrigado Deus”, Léo Foguete
  • “Transcende (Ao Vivo / Deluxe)”, Lauana Prado
  • “Do Velho Testamento”, Tierry

Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

  • “Casa Coração”, de Joyce Alane
  • “Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco”, de Camané
  • “Universo De Paixão”, de Natascha Falcão
  • “Transespacial”, de Fitti
  • “Dominguinho”, de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê

Melhor Canção em Língua Portuguesa

  • “Maravilhosamente Bem”, de Julia Mestre
  • “Ouro De Tolo”, de Marina Sena
  • “Transe”, de Zé Ibarra
  • “Um Vento Passou (Para Paul Simon)”, de Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
  • “Veludo Marrom”, de Liniker

