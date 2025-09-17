Com Liniker e Marina Sena, veja lista de brasileiros no Grammy Latino

Grammy Latino divulga lista completa de indicados à 26ª edição da premiação; Liniker, Marina Sena e Djonga competem nas categorias

Referência mundial em premiações de música, o Grammy Latino realiza neste ano sua 26ª edição, com indicações que destacam o Brasil no cenário musical da América Latina. Nesta quarta-feira, 17, a Academia Latina da Gravação divulgou lista completa com todos os indicados em cada categoria.

Reunindo nomes relevantes de diversos gêneros e estilos, a competição traz artistas do Brasil, Porto Rico, Colômbia, Peru, Argentina, Cuba e outros países da América Latina que competem nas 60 categorias do prêmio internacional.

Com três novas categorias – Mídias Visuais, Melhor Música para Mídias Visuais e Melhor Canção de Raízes –, a cerimônia do 26º Grammy Latino ocorre no dia 13 de novembro deste ano, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Leia também | Indicada ao Grammy Latino, Melly faz seis shows em Fortaleza

Grammy Latino: confira brasileiros que ganharam destaque

Entre os destaques, os músicos brasileiros João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê foram indicados em Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com “Dominguinho”, disco que celebra o forró.