Com Liniker e Marina Sena, veja lista de brasileiros no Grammy Latino

Com Liniker e Marina Sena, veja lista de brasileiros no Grammy LatinoGrammy Latino divulga lista completa de indicados à 26ª edição da premiação; Liniker, Marina Sena e Djonga competem nas categorias
Referência mundial em premiações de música, o Grammy Latino realiza neste ano sua 26ª edição, com indicações que destacam o Brasil no cenário musical da América Latina. Nesta quarta-feira, 17, a Academia Latina da Gravação divulgou lista completa com todos os indicados em cada categoria.
Reunindo nomes relevantes de diversos gêneros e estilos, a competição traz artistas do Brasil, Porto Rico, Colômbia, Peru, Argentina, Cuba e outros países da América Latina que competem nas 60 categorias do prêmio internacional.
Com três novas categorias – Mídias Visuais, Melhor Música para Mídias Visuais e Melhor Canção de Raízes –, a cerimônia do 26º Grammy Latino ocorre no dia 13 de novembro deste ano, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Grammy Latino: confira brasileiros que ganharam destaque
Entre os destaques, os músicos brasileiros João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê foram indicados em Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com “Dominguinho”, disco que celebra o forró.
Já a cantora paulista Liniker foi indicada em sete categorias, incluindo em segmentos mais disputados como Gravação do Ano, Álbum do Ano e Canção do Ano.
Confira os brasileiros que concorrem no 26º Grammy Latino
Gravação do Ano
- “Ao teu lado”, de Liniker
- "Baile Inolvidable", de Bad Bunny
- "DTmF", de Bad Bunny
- "El Día Del Amigo", de CA7RIEL & Paco Amoroso
- "#Tetas", de CA7RIEL & Paco Amoroso
- "Desastres Fabulosos", de Jorge Drexler & Conociendo Rusia
- "Lara", de Zoe Gotusso
- "Si Antes Te Hubiera Conocido", de Karol G
- "Cancionera", de Natalia Lafourcade
- "Palmeras En El Jardín", de Alejandro Sanz
Álbum do Ano
- “Caju”, de Liniker
- "Cosa Nuestra", de Rauw Alejandro
- "Debí tirar más fotos", de Bad Bunny
- "Papota", de CA7RIEL & Paco Amoroso
- "Puñito De Yocahú", de Vicente García
- "Al romper la burbuja", de Joaquina
- "Cancionera", de Natalia Lafourcade
- "Palabra De To's (Seca)", de Carín León
- "En Las Nubes - Con Mis Panas", de Elena Rose
- "¿Y Ahora Qué?", de Alejandro Sanz
Canção do Ano
- “Veludo marrom”, de Liniker
- "Baile inolvidable", de Bad Bunny
- "Bogotá", de Andres Cepeda, Mauricio Rengifo & Andres Torres
- "Cancionera", de Natalia Lafourcade
- "DTmF", de Bad Bunny
- "El Día Del Amigo", de Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Amanda Ibanez, Vicente Jiménez & Federico Vindver
- "Otra Noche De Llorar", Mon Laferte
- "Palmeras En El Jardín", de Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente Freire, Elena Rose & Alejandro Sanz
- "Si Antes Te Hubiera Conocido", de Edgar Barrera, Andres Jael Correa Rios & Karol G
- "#Tetas", de Rafa Arcaute, Gino Borri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gale, Vicente Jiménez & Federico Vindver
Melhor Artista Revelação
- Juliane Gamboa
- Sued Nunes
- Alleh
- Annasofia
- Yerai Cortés
- Camila Guevara
- Isadora
- Alex Luna
- Paloma Morphy
- Ruzzi
Melhor Álbum de Música Urbana
- “MPC (Música Popular Carioca)”, Papatinho
- "Debí tirar más fotos", de Bad Bunny
- "Underwater", de Fariana
- "Naiki", de Nicki Nicole
- "Elyte", de Yandel
Melhor Álbum Instrumental
- “Ida e Volta”, Yamandu Costa
- “Saga”, Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
- "Alma En Cuba", de Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
- "Havana Meets Harlem", de Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
- "Y El Canto De Todas", de Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv
Melhor Álbum de Jazz Latino
- “Hamilton De Holanda Trio - Live In NYC”, Hamilton De Holanda
- "La Fleur De Cayenne", de Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
- "Luces y Sombras", de Iván Melon Lewis Trio
- "Cuba And Beyond", de Chucho Valdés, Royal Quartet
- "Golden City", de Miguel Zenón
Melhor Álbum Infantil
- “Cenas Infantis”, de Palavra Cantada
- “Aventuras De Caramelo”, de Antonio Caramelo e Malibu
- "Los Nuevos Canticuentos", de Gustavo Gordillo, Andrés Leal, Juan Gabriel Turbay & Carlos Vives
- "Buscapié", de Luis Pescetti, Juan Quintero
- "Jirafas", de Rita Rosa
Melhor Álbum de Música Clássica
- “Radamés”, de São Paulo Chamber Soloists; São Paulo Chamber Soloists
- "Brouwer", de Erena & Others: Guitar Works
- "Gabriela Ortiz: Revolución Diamantina", de María Dueñas, Gustavo Dudamel, conductor e Dmitry Lipay
- "Kaleidoscope - Contemporary Piano Music By Female Composers From Around The World", de Isabel Dobarro; Javier Monteverde
- "Sisters Of The Moon", de Susana Gómez Vázquez e Gonzalo Noqué
Melhor Arranjo
- “Sapato Velho”, de Rafael Beck & Felipe Montanaro, arranjadores (Rafael Beck e Felipe Montanaro)
- “Flight 962”, de Cassio Vianna, arranjador (Cassio Vianna Jazz Orchestra)
- "Te Deseo Muy Felices Fiestas", de Cheche Alara
- "Procuro Olvidarte", de Edy Lan, arranger
- "Bach's Cuban Concerto For Piano And Tres", de Joachim Horsley
- "Camaleón", de Cesar Orozco
Compositor do Ano
- João Ferreira por “A Gente Pode Sair Dessa” (Vitor Kley), “Água-Viva” (Anavitória), “As Desvantagens De Amar Alguém Que Mora Longe” (Lagum) e “Flores Da Rua” (Samuel Rosa)
- Edgar Barrera por "Atención" (Ivan Cornejo), "Contigo Al Cielo" (Christian Nodal), "Ese Vato No Te Queda" (Carin León Featuring Gabito Ballesteros)", "Hoy No Me Siento Bien" (Alejandro Sanz & Grupo Frontera), "Milagros" (Karol G), "Si Antes Te Hubiera Conocido" (Karol G), "Soltera" (Shakira), "Tommy & Pamela" (Peso Pluma, Kenia Os), "Una Noche Contigo" (Juanes)
- Pablo Preciado, por "Cosas Del Destino" (El Divorcio) (Los Tigres Del Norte), "Me Gusta Mi Vida (Intocable), "No Quiero Hablar" (Ángela Aguilar), "Sé Feliz X Mi" (Christian Nodal), "Ya No La Friegues" (Carín León)
- Mónica Vélez por "A Dos De Borrarte" (Ángela Aguilar), "Bendito Desamor" (Río Roma), "Para Siempre Triste" (Gloria Trevi, Monica Naranjo), "Por Si Me Vuelves A Querer" (Camila) e "Supernova" (Camila)
- Ale Zéguer por ""El Amor De Mi Herida" (Carín León), "La Bienvenida" (Yuridia), "Miedo A Las Alturas" (Sofi Saar), "Nadie Se Va Como Llegó" (Ángela Aguilar), "Polvo De Gigantes" (Kurt, Edén Muñoz), "¿Quién Lo Hará?" (Carlos Rivera), "Regresa" (Camila), "Te Tardaste" (Río Roma) e "Un Minuto De Silencio" (Ángela Aguilar)
Melhor Álbum de Engenharia de Gravação
- “Caju”, de Liniker
- "Bodhiria", de Judeline
- "Cancionera", de Natalia Lafourcade
- "Enquanto Os Distraídos Amam", de Pedro Emílio
- "Love Cole Porter", de Antonio Adolfo
Melhor Vídeo Musical Versão Curta
- “Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (DLRE)”, de BK'
- "EL CLúB", de Bad Bunny
- "#Tetas", de CA7RIEL & Paco Amoroso
- "Cura Pa Mi Alma", de Vera Grv
- "Full Time Papi", de Guitarricadelafuente
Melhor Vídeo Musical Versão Longa
- “Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça”, de Hodari
- “Milton Bituca Nascimento”, de vários artistas
- "Papota", de CA7RIEL & Paco Amoroso
- "Mon Laferte, Te Amo", de Mon Laferte
- "Lamento", de Gaby Moreno
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
- “Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo)”,de Ton Carfi
- “Razão Da Esperança”, de Paloma Possi
- “Onde Guardamos As Flores?”, de Resgate
- “Memóri4s (Ao Vivo)”, de Eli Soares
- “A Maior Honra”, de Julliany Souza
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
- “No Escuro, Quem É Você?”, de Carol Biazin
- “Fugacidade”, de Janeiro
- “Caju”, de Liniker
- “Maravilhosamente Bem”, de Julia Mestre
- “Coisas Naturais”, de Marina Sena
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
- “O Mundo Dá Voltas”, de Baianasystem
- “Colinho”, de Maria Beraldo
- “Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas”, de Tó Brandileone
- “Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!”, de Djonga
- “Big Buraco”, de Jadsa
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
- “Só Quero Ver”, de BK’ & Evinha
- “Demoro A Dormir”, de Djonga Featuring Milton Nascimento
- “Caju”, de Liniker
- “A Dança (Ao Vivo)”, de Mc Hariel & Gilberto Gil
- “Barbie”, de Mc Tuto Featuring Dj Glenner
Melhor Álbum de Samba/Pagode
- “Alcione”, de Alcione
- “Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci”, de Marcelo D2
- “Pagode Da Mart'nália”, de Mart'nália
- “Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo)”, de Zeca Pagodinho
- “Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao Fundo De Quintal (Gravado Em Londres)”, de Sorriso Maroto
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
- “Sentido”, de 5 A Seco
- “Um Mar Pra Cada Um”, de Luedji Luna
- “Pique”, de Dora Morelenbaum
- “Divina Casca”, de Rachel Reis
- “Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso?”, de Rubel
Melhor Álbum de Música Sertaneja
- “Let's Go Rodeo”, Ana Castela
- “José & Durval”, Chitãozinho & Xororó
- “Obrigado Deus”, Léo Foguete
- “Transcende (Ao Vivo / Deluxe)”, Lauana Prado
- “Do Velho Testamento”, Tierry
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
- “Casa Coração”, de Joyce Alane
- “Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco”, de Camané
- “Universo De Paixão”, de Natascha Falcão
- “Transespacial”, de Fitti
- “Dominguinho”, de João Gomes, Mestrinho e Jota.pê
Melhor Canção em Língua Portuguesa
- “Maravilhosamente Bem”, de Julia Mestre
- “Ouro De Tolo”, de Marina Sena
- “Transe”, de Zé Ibarra
- “Um Vento Passou (Para Paul Simon)”, de Milton Nascimento & Esperanza Spalding Featuring Paul Simon
- “Veludo Marrom”, de Liniker