'Os Donos do Jogo': Netflix anuncia segunda temporada da série

'Os Donos do Jogo': Netflix anuncia segunda temporada da sérieSérie de ficção sobre o universo do Jogo do Bicho, "Os Donos do Jogo" foi renovada para sua segunda temporada; anúncio foi feito pela Netflix
A Netflix confirmou na manhã desta quarta-feira, 12, a renovação da série “Os Donos do Jogo” para sua segunda temporada. O anúncio foi feito em vídeo publicado pela plataforma de streaming. Nele, o ator André Lamoglia, intérprete do protagonista Profeta, comunica a novidade.
“Era a segunda temporada que vocês queriam? ‘Os Donos do Jogo’ está renovada. Vou adorar ter um motivo para defender a minha série”, afirmou Lamoglia no vídeo. A publicação ainda resgata trechos marcantes da primeira temporada.
Lançada em 29 de outubro, a série ficou em destaque na primeira posição entre as obras mais vistas na Netflix Brasil. Além de André Lamoglia, “Os Donos do Jogo” é estrelada por nomes como Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã.
Ainda não há previsão de data para o lançamento da segunda temporada.
“Os Donos do Jogo”: série brasileira sobre o Jogo do Bicho
Criada e dirigida por Heitor Dhalia, “Os Donos do Jogo” é a primeira produção de máfia desenvolvida pela Netflix Brasil. A série apresenta trama repleta de segredos e disputas de poder no submundo do Jogo do Bicho.
Na alta cúpula, uma vaga surge após a "aposentadoria" de um dos seus nomes mais influentes. Nas engrenagens dessa disputa, interesses surgem de todos os lados pelo poder e pelo comando.
Luxo, ambição e conflitos são apenas alguns dos elementos que se misturam na guerra pelo trono da contravenção.
O cenário? Rio de Janeiro. O que se inicia como uma guerra fria ganha intensidade, envolvendo diferentes famílias - e um forasteiro que tenta se aproveitar.
- Onde assistir: Netflix