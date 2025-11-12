'Os Donos do Jogo': Netflix anuncia segunda temporada da série

Protagonizada por André Lamoglia, série brasileira "Os Donos do Jogo" foi renovada para segunda temporada pela Netflix / Crédito: Albert Andrade/Divulgação

A Netflix confirmou na manhã desta quarta-feira, 12, a renovação da série “Os Donos do Jogo” para sua segunda temporada. O anúncio foi feito em vídeo publicado pela plataforma de streaming. Nele, o ator André Lamoglia, intérprete do protagonista Profeta, comunica a novidade. “Era a segunda temporada que vocês queriam? ‘Os Donos do Jogo’ está renovada. Vou adorar ter um motivo para defender a minha série”, afirmou Lamoglia no vídeo. A publicação ainda resgata trechos marcantes da primeira temporada.

Lançada em 29 de outubro, a série ficou em destaque na primeira posição entre as obras mais vistas na Netflix Brasil. Além de André Lamoglia, "Os Donos do Jogo" é estrelada por nomes como Chico Diaz, Giullia Buscaccio, Juliana Paes, Mel Maia e Xamã. Ainda não há previsão de data para o lançamento da segunda temporada. Nova série da Netflix, "Os Donos do Jogo" cria universo ficcional para falar sobre o Jogo do Bicho no Rio de Janeiro Crédito: Netflix/Divulgação

"Os Donos do Jogo": série brasileira sobre o Jogo do Bicho Criada e dirigida por Heitor Dhalia, "Os Donos do Jogo" é a primeira produção de máfia desenvolvida pela Netflix Brasil. A série apresenta trama repleta de segredos e disputas de poder no submundo do Jogo do Bicho. Na alta cúpula, uma vaga surge após a "aposentadoria" de um dos seus nomes mais influentes. Nas engrenagens dessa disputa, interesses surgem de todos os lados pelo poder e pelo comando.