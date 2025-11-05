One Piece: Xolo Maridueña é anunciado para a 3ª temporada

Xolo Maridueña será Portgas D. Ace na terceira temporada do sucesso One Piece / Crédito: Reprodução/Instagram/Netflix

Conhecido pelos papéis em Besouro Azul e Cobra Kai, o ator Xolo Maridueña foi anunciado para a terceira temporada de ‘One Piece’. O anúncio foi feito pela Netflix, plataforma que transmite a série, nesta quarta-feira, 5. Dará vida a Portgas D. Ace, um dos personagens mais queridos pelo público. A série é uma adaptação do mangá mais vendido da história do Japão, do autor Eiichiro Oda.

Em seu currículo, tem a atuação como um dos protagonistas da série Cobra Kai. Transmitida entre 2018 e 2025, também pela Netflix, é uma sequência na trama de Karatê Kid, clássica série de filmes dos anos 80. Na trama, é Miguel Diaz, um dos primeiros alunos de Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka. Ele é destaque por suas habilidades na luta e no aprendizado. Outro de seus trabalhos pelo qual é conhecido mundialmente foi como o protagonista do filme live-action ‘Besouro Azul’, interpretando Jaime Reyes. O longa está disponível na HBO Max.

Na época, circularam boatos de que estariam vivendo um romance na vida real, o que nunca foi confirmado por nenhum dos dois. Entretanto, continuam amigos. Durante o evento da CCXP México, em maio, foi questionado se lembra o que é “fofoca”. Em resposta, diz que “É fofoca, fofoca mesmo. A Bruna é definitivamente fofoqueira.” Em 2023, no ano de lançamento do filme, os dois trocaram mensagens de carinho nas redes sociais.