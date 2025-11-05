One Piece: Xolo Maridueña é anunciado para a 3ª temporada

'One Piece' terá Xolo Maridueña no elenco; veja o que se sabeO ator foi anunciado para a terceira temporada da série, que ainda terá a sua segunda em março de 2026; saiba mais sobre a carreira de Xolo e 'One Piece'
Conhecido pelos papéis em Besouro Azul e Cobra Kai, o ator Xolo Maridueña foi anunciado para a terceira temporada de ‘One Piece’. O anúncio foi feito pela Netflix, plataforma que transmite a série, nesta quarta-feira, 5.
Dará vida a Portgas D. Ace, um dos personagens mais queridos pelo público. A série é uma adaptação do mangá mais vendido da história do Japão, do autor Eiichiro Oda.
Para a nova temporada, também foi anunciado o comediante Cole Escola, conhecido pela atuação em ‘Please Baby Please’, como o carismático Bon Clay. Novos integrantes do elenco ainda serão anunciados.
A segunda temporada tem estreia marcada para 10 de março de 2026. Para a que Xolo foi anunciado, as gravações serão retomadas ainda neste ano, na Cidade do Cabo, na África do Sul.
Xolo Maridueña em ‘One Piece’: relembre os principais papéis do ator
Com o anúncio de sua participação em ‘One Piece’, Xolo foi um dos assuntos mais falados do dia.
Em seu currículo, tem a atuação como um dos protagonistas da série Cobra Kai. Transmitida entre 2018 e 2025, também pela Netflix, é uma sequência na trama de Karatê Kid, clássica série de filmes dos anos 80.
Na trama, é Miguel Diaz, um dos primeiros alunos de Johnny Lawrence, interpretado por William Zabka. Ele é destaque por suas habilidades na luta e no aprendizado.
Outro de seus trabalhos pelo qual é conhecido mundialmente foi como o protagonista do filme live-action ‘Besouro Azul’, interpretando Jaime Reyes. O longa está disponível na HBO Max.
Em 2025, no seu trabalho mais recente, foi a voz do Gênio Smurf, no filme ‘Smurfs: O Grande Filme’, lançado em julho deste ano.
Xolo Maridueña em ‘One Piece: ator tem amizade com Bruna Marquezine
Durante as gravações de ‘Besouro Azul’, o ator conheceu a brasileira Bruna Marquezine, que interpreta Jenny Kord, seu par romântico no longa.
Na época, circularam boatos de que estariam vivendo um romance na vida real, o que nunca foi confirmado por nenhum dos dois.
Entretanto, continuam amigos. Durante o evento da CCXP México, em maio, foi questionado se lembra o que é “fofoca”. Em resposta, diz que “É fofoca, fofoca mesmo. A Bruna é definitivamente fofoqueira.”
Em 2023, no ano de lançamento do filme, os dois trocaram mensagens de carinho nas redes sociais.
Entre elas, Bruna declara “te amamos, Xolito. Por favor, nunca mude”, em seu Instagram, quando o ator fez um texto de agradecimento à atriz pelo tempo de gravação.
Antes mesmo das declarações, os dois passaram a véspera de Natal juntos, em 2022, no Brasil. Foto compartilhada no Instagram mostra os amigos juntos, com a presença da apresentadora Xuxa Meneghel e sua filha, Sasha.
Saiba mais sobre ‘One Piece’
Nos preparativos para o lançamento da nova temporada, a Netflix anuncia informações aos poucos, como foi o caso das adições no elenco.
‘One Piece’ é uma adaptação live-action do mangá de Eiichiro Oda, em parceria com a editora japonesa Shueisha. É o mais vendido da história do Japão, com mais de 100 volumes publicados e 500 milhões de cópias vendidas no mundo todo.
A história mostra a aventura em alto-mar do protagonista Monkey D. Luffy em busca de um tesouro lendário, chamado de One Piece. Seu objetivo é encontrá-lo, se tornando o Rei dos Piratas.
Originalmente, o anime foi lançado em 1999. Poucos anos depois, entre 2005 e 2007, foi exibido no Brasil, nos canais do SBT e Cartoon Network.
Com mais de 1.000 episódios, a animação está disponível nos catálogos da Netflix, HBO Max e Crunchyroll, da Sony.
O anime e o live-action fazem sucesso globalmente entre todas as faixas etárias. Desde a estreia da série na Netflix, em 2023, é considerada uma das mais vistas da história da plataforma, com apenas uma temporada.