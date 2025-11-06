Filme sobre Michael Jackson ganha primeiro teaser; assista

Filme sobre Michael Jackson ganha primeiro teaser; assistaCom Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, interpretando o Rei do Pop, cinebiografia estreia em 23 de abril de 2026
“Michael”, cinebiografia de Michael Jackson (1958-2009), ganhou primeiro teaser oficial nesta quinta-feira, 6. Divulgado pela Universal Pictures, o longa-metragem dirigido por Antoine Fuqua (“Dia de Treinamento” e “Invasão à Casa Branca”) traz Jaafar Jackson, sobrinho de Michael, interpretando o Rei do Pop.
O filme recorda a trajetória do artista, considerado um dos maiores da música pop mundial, para além do sucesso. Do seu início ainda criança junto aos irmãos no The Jackson Five ao estrelato com a carreira solo, o filme busca retratar Michael Jackson dentro e fora dos palcos.
Seguindo os passos da família, Jaafar Jackson assume a missão de interpretar um dos maiores nomes da música pop mundial. Ator, cantor e dançarino, ele é filho de Jermaine Jackson, irmão de Michael e um dos integrantes do The Jackson Five.
Após uma série de adiamentos, o filme chega aos cinemas internacionais em 23 de abril de 2026.