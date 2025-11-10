Bridgerton terá 4ª temporada 'mais próxima do livro', diz autora

Em entrevista ao canal CBS de Boston, durante a Boston Book Festival, a autora revelou que, após assistir todos os oitos episódios já editados, é possível dizer que será a temporada mais próxima do livro que o inspira. A novidade deve animar aos fãs mais fiéis dos livros, já que mudanças significativas no roteiro geraram muitas discussões entre leitores e espectadores desde que a adaptação foi lançada.

Criadora do universo de livros "Bridgerton", que inspira diretamente a série da Netflix , a escritora norte-americana Julia Quinn falou pela primeira vez sobre a quarta temporada da série, que abordará a história de amor do segundo irmão Bridgerton, Benedict.

"Já vi toda a temporada. Não posso dizer qual meu episódio favorito, mas acho que está maravilhosa. Acho que o público vai amar. É, provavelmente, mais próxima do livro que outras temporadas, o que é divertido pra mim (como autora). Estou animada para que todos assistam”, frisou ela.

A quarta temporada de "Bridgerton" será lançada pela Netflix em duas partes, nos dias 29 de janeiro e 26 de fevereiro, com foco em Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Segundo filho da família Bridgerton, apesar de testemunhar a felicidade conjugal dos irmãos, ele não tem o desejo de se estabelecer romanticamente, especialmente sendo um dos maiores alvos do "mercado casamenteiro" por ser o único homem Bridgerton adulto solteiro. Sua perspectiva muda, no entanto, quando ele conhece Sophie Baek (Yerin Ha), uma misteriosa "Dama de Prateado", durante o baile de máscaras ofertado pela matriarca Violet Bridgerton.

A história é inspirada no terceiro livro do universo Bridgerton, intitulado ‘Um perfeito Cavalheiro’ no Brasil e lançado pela editora Arqueiro. Em 304 páginas, a obra apresenta uma narrativa de conto de fadas, inspirada na história de Cinderela, mas também aborda diferenças sociais e amor proibido no período regencial, Por essa diferença na narrativa, o livro é considerado um dos favoritos dos fãs de Julia Quinn.