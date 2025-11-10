Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bridgerton terá 4ª temporada 'mais próxima do livro', diz autora

Julia Quinn acentuou que está animada para que todos assistam à quarta temporada da série, inspirada em seu livro ‘Um Perfeito Cavalheiro’
Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Criadora do universo de livros "Bridgerton", que inspira diretamente a série da Netflix, a escritora norte-americana Julia Quinn falou pela primeira vez sobre a quarta temporada da série, que abordará a história de amor do segundo irmão Bridgerton, Benedict.

Em entrevista ao canal CBS de Boston, durante a Boston Book Festival, a autora revelou que, após assistir todos os oitos episódios já editados, é possível dizer que será a temporada mais próxima do livro que o inspira. A novidade deve animar aos fãs mais fiéis dos livros, já que mudanças significativas no roteiro geraram muitas discussões entre leitores e espectadores desde que a adaptação foi lançada.

"Já vi toda a temporada. Não posso dizer qual meu episódio favorito, mas acho que está maravilhosa. Acho que o público vai amar. É, provavelmente, mais próxima do livro que outras temporadas, o que é divertido pra mim (como autora). Estou animada para que todos assistam”, frisou ela.

A quarta temporada de "Bridgerton" será lançada pela Netflix em duas partes, nos dias 29 de janeiro e 26 de fevereiro, com foco em Benedict Bridgerton (Luke Thompson). Segundo filho da família Bridgerton, apesar de testemunhar a felicidade conjugal dos irmãos, ele não tem o desejo de se estabelecer romanticamente, especialmente sendo um dos maiores alvos do "mercado casamenteiro" por ser o único homem Bridgerton adulto solteiro. Sua perspectiva muda, no entanto, quando ele conhece Sophie Baek (Yerin Ha), uma misteriosa "Dama de Prateado", durante o baile de máscaras ofertado pela matriarca Violet Bridgerton.

A história é inspirada no terceiro livro do universo Bridgerton, intitulado ‘Um perfeito Cavalheiro’ no Brasil e lançado pela editora Arqueiro. Em 304 páginas, a obra apresenta uma narrativa de conto de fadas, inspirada na história de Cinderela, mas também aborda diferenças sociais e amor proibido no período regencial, Por essa diferença na narrativa, o livro é considerado um dos favoritos dos fãs de Julia Quinn.

Leia no O POVO+ | Bridgerton: Luke Newton e Nicola Coughlan falam sobre terceira temporada em entrevista exclusiva

Confira o teaser da quarta temporada de Bridgerton:

