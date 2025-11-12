Silvânia Aquino deixa Calcinha Preta; veja história e ex-integrantes

Calcinha Preta: conheça todos os vocalistas e saiba por onde andamAo anunciar sua despedida, vocalista deixa grupo que ajudou a consolidar no forró. Conheça história da banda e quais vocalistas já passaram em 30 anos de carreira
A cantora e, agora, ex integrante da banda Calcinha Preta, Silvânia Aquino anunciou, na noite dessa segunda-feira, 10, sua saída do grupo de forró por meio de uma “nota de desligamento” publicada em suas redes sociais. Segundo o comunicado, a decisão foi tomada “em comum acordo” com o grupo.
A seguir, conheça a história da banda, entenda como ocorreu a saída da vocalista e saiba por onde andam os ex-integrantes do Calcinha Preta.
A história da banda Calcinha Preta
A banda Calcinha Preta foi fundada em 8 de dezembro de 1995, em Aracaju (SE), pelo empresário Gilton Andrade, sendo uma das referências do forró eletrônico.
O grupo ganhou notoriedade com um estilo romântico, figurinos arrojados, estrutura de palco marcante e versões de clássicos do rock e pop adaptados para o forró.
Logo nos anos iniciais (1997) alcançou sucesso regional com a música “Onde o Sonho Mora”. A partir de 1998, com a entrada de vocalistas como Daniel Diau e Silvânia, a banda alcançou projeção nacional.
Entre seus marcos estão vários DVDs ao vivo com altas vendas e um giro estilístico que priorizou a guitarra elétrica no lugar da sanfona tradicional, o que ajudou a consolidar sua identidade distinta.
Até hoje, Calcinha Preta conta com dezenas de álbuns lançados, sendo um dos grandes nomes do forró e da música nordestina.
Calcinha Preta: a saída de Silvânia Aquino
Na mensagem de suas redes sociais, Silvânia relembrou com carinho os momentos vividos ao lado da banda antes de anuncia sua saída.
“No meu coração só tem amor e a minha eterna gratidão a cada fã, a cada pessoa, a cada amigo, a cada colaborador que somou ao meu lado. Vocês foram e sempre serão o maior motivo de tudo isso ter feito sentido. A história não para por aqui!”, escreveu ela.
Não foram divulgados, porém, os motivos da saída nem quem assume seu lugar no vocal da banda.
Na carreira, Silvânia havia entrado para a Calcinha Preta no ano 2000, permanecendo até 2016, quando se afastou junto à colega Paulinha Abelha, retornando em 2018. Antes da banda, ela integrou os grupos Raio da Silibrina, Banda Galope e Estação da Luz.
Ainda que a nota seja marcada pelas emoções, rumores envolvem tensão entre Silvânia e outra integrante da banda, O’hara Ravick, desde 2023.
Conforme colunas de bastidores, as duas chegaram a se desentender e evitar posar juntas em eventos, o que gerou especulações sobre os bastidores do grupo.
Calcinha Preta: vocalistas atuais e ex-integrantes principais
Relembre quais vocalistas compõem a banda atualmente e todos que já passaram.
Vocalistas atuais
- Daniel Diau (1998-2001, 2003-2008 e 2018-presente)
- Bell Oliver (2008-2011 e 2015-presente)
- O’hara Ravick (2023-presente)
Ex-vocalistas principais
- Luciana Linhares (1996-1997)
- Sidney Chuchu (1996-1999)
- Alexandre Mello (1997-1999)
- Márcia Glover (1998)
- Malba Martins (1997-1998 e 1999-2000)
- Rogério Valença (1999-2000)
- Marilda Silva (1999)
- Vanessa Berq (2001-2002)
- Genifer Martins (1998-2003)
- Amara Barros (2003)
- Luciana Lessa (2004)
- Berg Rabelo (2001-2004)
- Berg Lima (2000 e 2007-2008)
- Raied Neto (2000-2008)
- Cláudio Livier (2008)
- Mirella Vieira (2008-2009)
- Ramon Costa (2010-2011)
- Simone Barreto (2012-2013)
- Leilane Mapa (2012-2013)
- Dennis Nogueira (2011-2014)
- Jobson Mascarenhas (2011-2014)
- Adriano Sill (2014-2015)
- Marlus Viana (2004-2005, 2007-2010 e 2014-2016)
- Michelle Menezes (2008–2009 e 2016)
- Ana Gouveia (2009-2012 e 2016-2018)
- Paulinha Abelha (1999-2010, 2014-2016 e 2018-2022)
- Silvânia Aquino (2000-2016 e 2018-2025)
Ex-músicos
- Cloves Sena - Guitarra
- Gilson Batata - Baixo
- Alexandre - Guitarra
- Chrystian Lima - Guitarra e Violão
- Beto Caju - Percussão
- Alex - Sanfona
- Missinho - Sanfona
- Gleiciano "Pé-de-Ferro" - Bateria
- Xandão - Bateria
- Paulino do Acordeon - Sanfona
Calcinha Preta: por onde andam os ex-vocalistas da banda
A seguir, conheça a história dos vocalistas mais marcantes e saiba por onde andam hoje:
Luciana Linhares (1996-1997)
A cantora Luciana Linhares fez parte da fase inicial da banda, quando o grupo ainda gravava seu primeiro álbum (1996). Ela integrou a formação ao lado de Sidney e ajudou a lançar os primeiros trabalhos da banda no mercado nordestino.
Hoje, Luciana é empresária de uma ótica e alimenta suas redes sociais.
Sidney “Chuchu” (1996-1999)
José Aparecido da Silva, conhecido como Sidney Chuchu, foi um dos primeiros vocalistas da Calcinha Preta e participou da estreia discográfica do grupo.
Em novembro de 2021 ele foi encontrado morto em sua residência em Aracaju, em um caso que segue inconlusivo.
Alexandre Melo (1997-1999)
Alexandre Melo chegou na banda naquele período de transição e participou da gravação de álbuns que ajudaram a ampliar o alcance nacional do grupo.
Márcia Glover (1998)
Márcia assumiu o vocal feminino por poucos meses após a saída de Malba. Sua passagem foi breve antes de Silvânia entrar definitivamente para o núcleo principal da banda.
Malba Martins (1997-1998 / 1999-2000)
Malba teve duas passagens pela banda, sendo parte da fase na qual o grupo já obtinha maior visibilidade e começou a gravar álbuns ao vivo que renderam prêmios e discos de ouro.
Atualmente é professora de canto, técnica e performance vocal.
Rogério Valença (1999-2000)
Entrou no período em que a banda buscava firmar sua projeção nacional, participando de gravações e turnês que aumentaram o alcance da Calcinha Preta além do Nordeste.
Recentemente Rogério participou do projeto "Os Atemporais" com outros ex-integrantes da Calcinha Preta, Jennifer Martins e Berg Lima.
O projeto nasceu de um encontro em Fortaleza, segue com agenda aberta e vem ganhando destaque em programas de TV e nas redes. Alguns comentários acusaram que o trio estaria “copiando” o projeto "Atemporal" da Calcinha Preta.
Marilda Silva (1999)
Com breve presença, Marilda gravou nas primeiras fases de consolidação do grupo e contribuiu para a sonoridade do forró-romântico que o grupo cultivava.
Marilda já gravou também nas bandas Mulheres Perdidas e Desejo de Menina. Em 2018, lançou a banda "Coração Bobo".
Vanessa Berq (2001-2002)
Assumiu o vocal feminino em um momento de transição, durante a saída temporária de Silvânia e retorno posterior para a banda, com o grupo registrando grande volume de shows ao vivo.
Berg Rabelo (2001-2004)
Como vocal masculino, Berg participou da banda em período turbulento de mudanças, convivendo com retornos e saídas de integrantes.
Berg fez história nas bandas Calcinha Preta, Anjo Azul e outras. Hoje atua em carreira solo.
Berg Lima (2000 / 2007-2008)
Mesmo com entradas e saídas, ele foi integrante masculino em momentos de reestruturação da banda, atuando também como dançarino antes de assumir voz.
Berg Lima também participa do projeto "Os Atemporais", com outros ex-integrantes do Calcinha Preta.
Raied Neto (2000-2008)
Parte da formação que consolidou o grande público da banda, Raied contribuiu em uma fase de expansão nacional da Calcinha Preta.
Raied Neto ainda atua como canto e compositor participando de shows e festivais de música.
Cláudio Livier (2008)
Foi o vocalista masculino após saída de Daniel Diau naquele ano, participando de álbuns marcados por mudanças de direção musical e visual.
Cláudio Livier é cantor da banda "Mulheres Perdidas" e já passou por outros grupos conhecidos como "Gigantes do Brasil" e "Amor de Cinema".
Mirella Vieira (2008-2009)
Vocalista feminina em fase de ajustes da banda, por curto período, preparando terreno para o retorno de outras vozes já consagradas.
Dois anos após a saída, Mirella decidiu parar com a música para dedicar-se ao curso de Moda e a sua família.
Em 2021, retornou aos palcos, formando dupla com Lenno, seu ex-colega de banda.
Em 2024, Mirella e Lenno encerraram as atividades da dupla e retornaram como vocais da "Banda Desejo de Menina".
Ramon Costa (2010-2011)
Assumiu em contexto de novas formações da banda, até ser substituído por outros nomes em novas fases.
Atualmente, Ramon Costa é cantor e compositor da banda "Cavaleiros do Forró".
Simone Barreto & Leilane Mapa (2012-2013)
A dupla feminina veio em momento de reformulação do vocal, contribuindo para álbuns lançados nesse período.
Após saída, as duas formaram por anos a dupla sertaneja Simone e Leiliane.
Dennis Nogueira (2011-2014)
Vocal masculino que participou de alguns CDs da banda e tinha também paralelo com outros projetos pessoais.
Dennis Nogueira é o proprietário da "Banda Karisma"; porém, tirou recentemente o nome da sua banda da bio de suas redes sociais.
Jobson Mascarenhas (2011-2014)
Também vocal masculino nessa fase de reformas, representou a banda durante turnês e gravações específicas.
Recentemente Jobson postou em suas redes a participação da banda "Forró dos Plays".
Adriano Sill (2014-2015)
Novo nome recrutado para o vocal masculino, gravou o tema “Filmes e Histórias” que marcou essa formação da banda.
Hoje, Adriano é cantor e compositor da dupla Adriano e Ricardo.
Marlus Viana (2004-2005, 2007-2010, 2014-2016)
Um dos mais reconhecidos entre os ex-vocalistas masculinos, Marlus teve várias passagens pela banda antes de seguir carreira solo.
Michelle Menezes (2008-2009, 2016)
Vocalista feminina que integrou o grupo em dois momentos distintos, atualmente em carreira solo.
Ana Gouveia (2009-2012, 2016-2018)
Tornou-se conhecida nacionalmente com a "Calcinha Preta" e seguiu caminho em outras bandas após sua saída.
Ana tornou-se reconhecida por ter integrado os vocais das bandas "Mulheres Perdidas", "Calcinha Preta", "Gigantes do Brasil" e "Cavaleiros do Forró" (onde canta atualmente).
Paulinha Abelha (1999-2010, 2014-2016, 2018-2022)
Uma das vozes mais icônicas da banda, Paulinha participou de sucessos e retornos.
Em 2022 faleceu aos 43 anos, em decorrência de complicações renais.