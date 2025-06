Nattanzinho: nome artístico dos cantores vira caso de Justiça; entenda

Em fevereiro de 2025, a empresa Camarote Shows — que gerencia a carreira de Natanzinho Lima e integra o grupo do cantor Wesley Safadão — entrou com oposição ao pedido.

O que está em jogo na disputa entre Nattanzinho e Nattan?

Atualmente, cada cantor possui registros de nomes distintos: “Nattan”, no caso do cearense, e “Natanzinho Lima”, no caso do sergipano.

O conflito gira em torno da utilização isolada de “Nattanzinho”, nome com apelo comercial e reconhecido pelo público forrozeiro. Ambos alegam ter o direito legítimo de uso do nome e argumentam que ele faz parte de sua trajetória artística.

