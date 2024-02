Viúvo faz homenagem à Paulinha Abelha dois anos após morte da cantora

A morte de Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, completou dois anos na última sexta-feira, 23. A data foi lembrada por seu viúvo, Clevinho Santana, que usou seu Instagram para publicar homenagens à esposa.

As publicações feitas por Clevinho tinham homenagens feitas por fãs e amigos de Paulinha, além de um vídeo da própria artista. "Dois anos de saudade! Dizer-lhe adeus foi uma das coisas mais difíceis que já tive que fazer. E aprender com você ainda custa. Te amo, minha Abelha”, postou ele.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No vídeo de Paulinha postado por Clevinho, a cantora aconselha que as pessoas nunca desistam de seus sonhos. Em seguida, aparecem várias fotos do casal em preto e branco, com uma música ao fundo, interpretada por ela.